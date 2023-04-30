البوابة - تحتفل العديد من الدول حول العالم باليوم العالمي للعمال أو عيد العمال ، وهو اليوم الذي يحتفل به العمال والطبقات العاملة في الأول من شهر مايو بالحركة التي ساهمت في تقسيم يوم العمل الى 8 ساعات عمل، 8 ساعات نوم ، و 8 ساعات للراحة.

للاحتفال بهذا اليوم يمكنك التخطيط لقضاء يوم مع عائلتك واصدقاءك، فهي فرصة لقضاء وقت ممتع معهم، يمكنك القيام بحفل شواء مع الأصدقاء، يمكنك لعب بعض الألعاب الخارجية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

متى وأين يتم الاحتفال بعيد العمال؟ تحتفل أكثر من 160 دولة بعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو . أما في الولايات المتحدة وكندا ، فأن يوم العمال هو عطلة في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر. بعض البلدان ، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا ، لديها أول يوم اثنين بعد الأول من مايو كعطلة.

5 نشاطات يمكنك القيام بها في عيد العمال

1. تحويل الفناء الخلفي الخاص بك إلى مسرح سينمائي

انتظر لفترة ما بعد الظهر عندما تكون الإضاءة مناسبة تمامًا وقم بإعداد دار سينما في الهواء الطلق. حضر مجموعة من الأفلام التي ترضي كل الأذواق ثم قوموا بعمل قرعة لاختيار الفائز. يمكنك تحضير سلة كاملة من الفشار والحلوى!

2. انجاز مشروع في المنزل

بما أن عيد العمال يعتبر يوم عطلة إضافي يمكنك انجاز بعض المشاريع المنزلية التي كنت تؤجلها طوال الصيف. تشمل المشاريع نشاطات سهلة مثل تنظيم خزانة الملابس، تزيين غرفة الأطفال، تنظيف أرفف المطبخ.

3. التخييم في الفناء الخلفي

يعد يوم العطلة يوماً مناسباً للقيام ببعض الأنشطة الهامة مع الأطفال مثل التخييم في الفناء الخلفي أو سطح المنزل، حسب المتوفر، سيسعد الأطفال بهذا النشاط وستكون ذكرى مناسبة وجميلة لهم.

4. استئجار القوارب

لا يوجد شيء علاجي أكثر من قضاء يوم على الماء ، وتعد القوارب طريقة ميسورة التكلفة نسبيًا للقيام بذلك. يمكنك زيارة أي بحيرة قريبة للقيام بهذا النشاط الترفيهي الممتع مع الأطفال.

5. استضافة الأصدقاء في المساء

يوم الإجازة فرصة رائعة للقاء الأصدقاء والاستمتاع بالقيام ببعض الألعاب الورقية والالغاز مع الأصدقاء مثل لعب الورق، الاحجيات، المونوبولي وغيرها.

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