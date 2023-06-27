البوابة – يعتبر فستان الزفاف حلم كل فتاة فهو الفستان الذي سيميزها وسيحمل معه كل الأحلام والذكريات. ولكن مع وجود عدد كبير من التصاميم والألوان والأشكال، يمكن أن يصبح من الصعب على الفتاة اختيار ما يناسبها، فالإعجاب بشكل فستان ما لا يكفي، يجب أن يكون مناسباً تماماً لشكل جسمك ولون بشرتك والعديد من الأمور الأخرى. وضعنا لك في هذه المقالة الأسس الصحيحة لاختيار فستان الزفاف المثالي.

5 نصائح حول كيفية اختيار فستان الزفاف حسب نوع جسمك

تحديد نوع جسمك. هناك خمسة أنواع رئيسية من الأجسام: التفاحة ، والمثلث المقلوب ، والساعة الرملية ، والكمثرى ، والمستطيل. بمجرد أن تحددي نوع جسمك ، يمكنك البدء في تضييق نطاق اختياراتك. ضع في اعتبارك أسلوبك الشخصي. ما نوع فستان الزفاف الذي لطالما حلمتِ به؟ هل تريدين شيئًا كلاسيكيًا وأنيقًا ، أم تريد شيئًا أكثر حداثة وعصرية؟ فكري في ميزانيتك. يمكن أن تتراوح أسعار فساتين الزفاف من بضع مئات من الدولارات إلى عدة آلاف من الدولارات. حددي الميزانية قبل أن تبدئي في التسوق حتى لا تفرطي في الإنفاق. جربي مجموعة متنوعة من الفساتين. أفضل طريقة للعثور على فستان الزفاف المثالي هي تجربة مجموعة متنوعة من الأنماط والأشكال. سيساعدك هذا على معرفة الشكل الأفضل لنوع جسمك وأسلوبك الشخصي. لا تقلقي من طلب المساعدة. يمكن أن يكون مستشارو فساتين الزفاف في متاجر فساتين الزفاف مصدرًا رائعًا. يمكنهم مساعدتك في العثور على الفساتين التي تناسب نوع جسمك وإعطائك المشورة بشأن ما تبحثين عنه.



فيما يلي بعض أنماط الفساتين المحددة التي يمكن أن تتناسب مع أنواع مختلفة من الجسم:



التفاحة: ابحثي عن الفساتين ذات محيط الخصر المحدد لخلق وهم المنحنيات. تعتبر الفساتين ذات شكل A-line أو البوق اختيارات جيدة.

ابحثي عن الفساتين ذات محيط الخصر المحدد لخلق وهم المنحنيات. تعتبر الفساتين ذات شكل A-line أو البوق اختيارات جيدة. المثلث المقلوب: ابحثي عن الفساتين ذات العنق بدون حمالات أو بدون كتف لتحقيق التوازن بين كتفيك. فساتين A-line أو Ballgown هي خيارات جيدة.

ابحثي عن الفساتين ذات العنق بدون حمالات أو بدون كتف لتحقيق التوازن بين كتفيك. فساتين A-line أو Ballgown هي خيارات جيدة. الساعة الرملية: أي نمط لباس سوف يرضي شكلك ، ولكن قد ترغبين في اختيار فستان مع صدرية مناسبة وتنورة كاملة لإبراز منحنياتك.

أي نمط لباس سوف يرضي شكلك ، ولكن قد ترغبين في اختيار فستان مع صدرية مناسبة وتنورة كاملة لإبراز منحنياتك. الكمثرى: ابحثي عن الفساتين ذات الصدر المناسب والتنورة الواسعة لتحقيق التوازن بين الوركين. تعتبر الفساتين ذات الخط A-line أو الفساتين ذات الحجم الكبير اختيارات جيدة.

ابحثي عن الفساتين ذات الصدر المناسب والتنورة الواسعة لتحقيق التوازن بين الوركين. تعتبر الفساتين ذات الخط A-line أو الفساتين ذات الحجم الكبير اختيارات جيدة. المستطيل: ابحثي عن الفساتين التي تركز على الخصر لتكوين وهم المنحنيات. تعتبر فساتين A-line أو البوق اختيارات جيدة.



في النهاية ، أفضل طريقة لاختيار فستان الزفاف هي العثور على فستان يجعلك تشعرين بالجمال والثقة. لا تقلقي من تجربة الأنماط والأشكال المختلفة حتى تجدي الفستان المثالي لك.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار فستان الزفاف:



انتبهي إلى القماش. تختلف الأقمشة باختلاف أنواع الجسم. على سبيل المثال ، سيخلق القماش الثقيل مثل الساتان مظهرًا أكثر تنظيمًا ، بينما سيخلق القماش الخفيف مثل الشيفون مظهرًا أكثر انسيابية.

ضعي في اعتبارك طول الفستان. الفستان القصير سيطيل ساقيك ، بينما الفستان الأطول سيخلق مظهرًا أكثر أناقة.

الاكسسوار المناسب. يمكن أن تساعد الاكسسوارات المناسبة في إبراز قوامك وجعل فستانك يبدو أكثر روعة.



آمل أن تساعدك هذه النصائح في اختيار فستان الزفاف المثالي لنوع جسمك!

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