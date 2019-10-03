5 نصائح غذائية للنباتيين والأطعمة المسموحة والممنوعة في هذا النظام

اكتسب النّظام الغذائي النباتي شعبيةً واسعةً في السّنوات الأخيرة، وتُقدِّر بعض الدراسات أنَّ الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يمثّلون حوالي 18٪ من سكان العالم، وتوجد أسبابٌ متعددةٌ لاتّباع هذا النّظام، فقد تكون أسباباً دينيةً أو شخصية أو أخلاقيةً تتعلّق بالحفاظ على حقوق الحيوان والحفاظ على البيئة، وتتنوّع الأنظمة النّباتية بناءً على القيود المتبعة حول تناول مختلف المنتجات الحيوانية، فبعضها يَمنَع تناول جميع المنتجات الحيوانية حتى العسل، وبعضها يَسمح بتناول بعص المنتجات كمنتجات الألبان، والبيض، والأسماك، والعسل.

ومن الجدير بالذكر أنّ هناك بعض النباتيين الذين قد يتناولون القليل من المشتقات الحيوانية كالحليب والبيض فقط؛ ويمكن أن يساهم ذلك في الحصول على حاجاتهم من البروتينات، ومن الأطعمة المتوفرة في النظام الغذائي النباتي نذكر ما يأتي:

الفواكه:

كالتفاح، والموز، والتوتيات، والبرتقال، والبطيخ، وغيرها.

الخضراوات:

كالورقيات الخضراء، والبروكلي، والطماطم، وغيرها.

البقوليات:

كالفاصولياء، والعدس، والحمص، وغيرها.

الحبوب:

كالكينوا، والأرز، والشوفان، والشعير.

المكسرات:

كاللوز، والجوز، والكاجو.

البذور:

كبذور الكتان، وبذور الشيا.

الدهون الصحيّة:

كزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، والأفوكادو.

البروتينات:

كالتوفو، والخميرة الغذائية، والعديد من المنتجات الأخرى.

نصائح غذائية للنباتيين:

1- الحديد:

إذ إنّ هذا العنصر يُعدّ مهمّاً لتكوين خلايا الدم الحمراء، ومن مصادره:

الخضراوات الورقية الخضراء، والفاصولياء، والعدس، والبازلاء، والحبوب الكاملة، والفواكه المجففة؛ ونظراً لأنّ الجسم لا يستطيع امصاص الحديد بشكلٍ جيّدٍ من المصادر النباتيّة، فإنّ النباتيّين يُنصحون بتناول كميّة من الحديد تبلغ ضعف الكمية الموصى بها لغير النباتيّين وللمساعدة على امتصاصه يُنصح بتناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين ج، مثل: الحمضيات والبروكلي.

2- الزنك:

ويُعدّ هذا المعدن أساسيّاً ومهمّاً لوظائف العديد من الإنزيمات في الجسم، كما أنّه يلعب دوراً في انقسام الخلايا، وإنتاج البروتينات، ومن المصادر النباتية له: الحبوب الكاملة، ومنتجات الصويا، والمكسرات وجنين القمح، ويجدر الذكر أنّ الجسم لا يستطيع امتصاص الزنك من المصادر النباتية بنفس فعالية امتصاصه من المصادر الحيوانية، ولذلك يُعدّ الجبن مصدراً جيداً للزنك في حال القدرة على تناوله.

3- البروتين:

يساهم البروتين في المحافظة على صحة العضلات، والعظام، والأعضاء، والبشرة، ويوجد في منتجات الصويا، والبقوليات، والمكسرات، والحبوب الكاملة.

4- الكالسيوم:

والذي يُعدّ مهمّاً لبناء العظام والمحافظة على صحتها، ويتوفر في الخضراوات الخضراء الداكنة، والمنتجات المدعمة به كحليب الصويا وحبوب الإفطار.

5- اليود:

حيث إنّ هذا العنصر يُعدّ جزءاً مهمّاً من هرمونات الغدة الدرقية، والتي تساعد على تنظيم الأيض، والنمو، ووظائف الأعضاء، ويوجد في فول الصويا، والخضراوات الصليبية؛ كالملفوف والقرنبيط، والملح المدعم باليود.

أطعمة يتجنبها النباتيون:

يحاول النباتيون تجنب الأطعمة الحيوانية أو مشتقاتها، والتركيز أكثر على الأطعمة ذات الأصل النباتي، ومن الأطعمة التي يتجنبها النباتيون نذكر ما يأتي:

- اللحوم الحمراء باختلاف مصادرها؛ كاللحم البقري، ولحم الماعز والخروف.

- الدواجن واللحوم البيضاء؛ كالدجاج، والديك الرومي، والبط. الأسماك والأطعمة البحرية.

- الحليب ومشتقاته.

- البيض.

- العسل.

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