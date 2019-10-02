هل النباتيون معرضون أكثر للإصابة بالسكتة الدماغية؟ (فيديو)

بدأ عدد كبير من الناس بالتحول إلى النظام الغذائي النباتي في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد ما اطلقت الجمعية النباتية في أمريكا الشمالية ١٩٧٧ اليوم العالمي للنباتيين والذي صادف يوم أمس، وذلك دفاعاً عن الحيوانات، بالإضافة إلى الفوائد الصحية لهذا النظام الغذائي وغيرها من الأسباب.

ولكن هل النظام الغذائي النباتي أكثر صحة من تناول اللحوم؟

في الفيديو أدناه سنعرض لكم المزيد عن هذا النظام من فوائد ومخاطر:





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