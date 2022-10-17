5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج يغضب، ويثور، وربما يجعلك تبكي! يمكن أن يدمر المدراء الغاضبون يومك أو حتى فترة عملك في المكتب وأحيانًا يدفعونك الى الاستقالة فقط. ولكن عندما تستخدم هذه النصائح يمكنك ان تتعامل مع مديرك الذي يعاني من مشاكل مزاجية مع سلوك غير مهني بسهولة أكثر.

5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج

لا تنتقم

يميل معظم الموظفين إلى الرد السريع عندما يفقد المدراء أعصابهم ويقولون أشياء سيئة. أحيانًا يكون غضبهم مبررًا ولكن في بعض الأحيان يصبح أكثر من اللازم وقد يتطور الى الاهانة أمام موظفي المكتب بأكمله. لكن بدلاً من الدفاع عن نفسك ، استمع إلى مديرك في العمل لأن ذلك سيكون خيارًا أكثر حكمة. عندما تتحدث أيضًا ، سيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع. اسمح له أو لها بالتنفيس ويجب أن تقر بأنك تستمع.

5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج

كرر كلمات مديرك في العمل

ردد ما تعلمته من مديرك، ليس بسخرية ولكن بنبرة صادقة. يجب أن تظهر أنك كنت تستمع. لا تكرر الكلمات السلبية ، فقط صحح ما كنت متهمًا به وكأنك تعلمت الدرس ولن يتكرر مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، قم بلفت انتباههم الى لغة جسدهم العدوانية مثل صرير أسنانهم أو احمرار الوجه أو القبضة، حتى يعرفوا أين تجاوزوا الحد وما الذي كان عدوانيًا جدًا ، سينبههم هذا إلى سلوكهم غير المهني.

5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج

اعتذر

قد لا تشعر بالرغبة في القيام بذلك ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري الاعتذار في ظروف معينة. اعترف بأخطائك وقل آسف. حتى لو كنت تعتقد أن الاعتذار غير مبرر ، فمن مصلحتك أن تعتذر. عندما تقول الكلمات السحرية ، فإن ذلك يؤدي ببساطة إلى تبريد غضب مديرك ويمكنك المضي قدمًا في محادثتك.

5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج

اسأل عما يمكنك فعله

تتمثل إحدى طرق المضي قدمًا في أن تطلب من رئيسك في العمل ما يمكنك فعله لتصحيح خطأك وتغيير الجو السلبي في مكان العمل. اذهب إليه أو لها بالحلول. عندما يغضب المدراء ، نادرًا ما يكون لديهم حل. لذلك من الأفضل استخدام ذكائك لإيجاد الحل.

5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج

اذهب إلى الموارد البشرية

هذه خطوة يجب أن يتم التصرف فيها فقط عندما تصبح الأمور أكثر من اللازم وتعلم أنه يتم انتقاؤك. إذا كان رئيسك في العمل يتصرف بشخصنة للغاية ، فإن ذلك يجعل وجودك في المكتب أمرًا صعبًا للغاية. بدلاً من مجرد ترك وظيفتك ، أخبر الموارد البشرية بما يحدث. بهذه الطريقة ربما يمكنك إنقاذ الآخرين الذين يأتون من بعدك. بالإضافة إلى أنه يزيل إحباطك.

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