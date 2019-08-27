5 نصائح للحفاظ على الورد لفترة أطول 

الورد هي من النباتات الجميلة ذات الرائحة العطرة والألوان البهيّة والجميلة التي تبعث السعادة والأمل في النفس، كما يتمّ تقديمها في مختلف المناسبات، كالأفراح، وزيارة المرضى، ولكن قد لا تدوم هذه الأزهار طويلاً نتيجة تغيّر الظروف المحيطة بها، ونقص العناية المقدّمة لها، لذا مع العناية السليمة يمكن الحفاظ على بقائها لفترة أطول.

ومن أهم النصائح للحفاظ على الورد لفترة أطول:

1- قُصّ الساق بمقدار نصف سنتيمتر بشكل مائل قبل وضع الورد في المزهرية كما يجب تكرار هذه العملية كلّ يومين من أجل الحفاظ على بقاء الوردة لفترة أطول.

2- انزع الأوراق السفلية حتى لا تتعفّن في الماء ولمنع نموّ البكتيريا في الوعاء.

3- ضع ماء دافئاً غير مغلي في المزهرية ثم غيّريه كلّ يومين.

4- اختار مكاناً بارداً ورطباً لوضع المزهرية بحيث لا تصله الشمس بكثرة ولا يتعرّض للتيارات الهوائية القوية.

5- تجنّب وضع الأزهار القصيرة بطريقة تجعلها مغمورة كلياً بالماء من أجل منع تلفها وموتها.

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