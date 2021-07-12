5 نصائح للعناية بالملابس وتقليل التجاعيد ووقت الكي

حتى إذا كنت تحب كي الثياب، أشك في أنك تريد المزيد من التجاعيد في الملابس. لعقود من الزمان ، قضت ربات البيوت ساعات في كي الثياب كل أسبوع...

ولكن مع الأقمشة الحديثة والغسالات الحديثة ، فقد تراجعت مهام الكي. ومع ذلك ، يمكننا جميعًا أن نعترف بأن هناك أوقاتًا نصاب بالإحباط من التجاعيد في ملابسنا.

نقدم لك خمس نصائح للعناية بالملابس وتقليل التجاعيد ووقت الكي:

1. فصل الملابس حسب النسيج والوزن

من أول الأشياء التي نتعلمها (أو يجب أن نتعلمها) في غسيل الملابس هو فصل الملابس حسب اللون . الابيض مع الابيض والداكن مع الداكن. ولكن للحصول على أفضل النتائج لمنع التجاعيد ، ينبغي فصل الملابس ليس فقط عن طريق اللون ولكن أيضًا عن محتوى النسيج والوزن. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي غسل القمصان القطنية الداكنة خفيفة الوزن مع الجينز الثقيل إلى تكسير العناصر الأخف في الغسالة من خلال وزن الجينز مما يتسبب في المزيد من التجاعيد.

من خلال ترتيب الغسيل الخاص بك بشكل صحيح قبل الغسيل ، سوف تقلل أيضًا من التجاعيد في المجفف. العناصر خفيفة الوزن تجف أسرع بكثير من الأقمشة الثقيلة مثل الدنيم. وكلما زاد الوقت الذي تقضيه الأقمشة في المجفف، زادت احتمالية تعرضها للتسخين وتصبح التجاعيد عميقة.

2. اختيار برنامج مجفف الثياب المناسب

تعمل معظم المجففات، الغازية أو الكهربائية بنفس الطريقة - تسخين الهواء. ولكن هناك اختلافات في دورات التسخين والتبريد التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت ملابسك ستخرج مع تجاعيد عميقة أو بدون تجاعيد.

اختر الدورة المناسبة لنوع الثياب مثلاً الدورة الدائمة الفاترة تتميز بفترة تهدئة خفيفة وهي الأفضل للأقمشة الاصطناعية التي لا تحتاج إلى حرارة أعلى. تسمح فترة التبريد للألياف بالاسترخاء إلى شكلها الأصلي.

حتى الأقمشة المصنوعة من القطن والكتان التي يمكن تجفيفها على حرارة عالية. لا ينبغي السماح لها بالإفراط في السخونة لأن التجاعيد ستصبح عميقة وقد تتطلب المزيد من الكيّ لتنعيمها. تخرج الثياب بينما لا تزال رطبة قليلاً وتعلق لتجف في ممر هوائي.

3. تفريغ مجفف الثياب بالشكل الصحيح

إذا كنت لا تمانع في التجاعيد ، فليس هناك مهارة معينة لإزالة الملابس من المجفف. أخرجها وضعها في السلة. ولكن ، إذا كنت تفضل أخذ بضع دقائق لطي الثياب بشكل صحيح ؛ فسوف توفر الكثير من الوقت في وقت لاحق عندما لا تكون مضطرًا للكي. إذا تركت الملابس في السلة، فإن وزن الوبر سيؤدي فقط إلى زيادة التجاعيد.

بمجرد إزالة قطعة من الملابس أو الكتان من المجفف، قومي بنفض الثياب جيداً للتخلص من أي بقايا عالقة ولفرد النسيج. يجب أن تعلق القمصان والبلوزات على علاقات ثياب مناسبة ويجب إعادة ترتيب الياقات والاكمام، والسترات لتخفيف التجاعيد. إذا كان القميص قد أصبح جافًا للغاية ، فإن رشه بالقليل من الرذاذ سيساعد على تخفيف التجاعيد. يجب أيضًا أن تكون الملابس والبياضات التي لا يمكن تعليقها مستقيمة ومضغوطة ثم تضغط يدويًا على سطح ثابت.

ثم قومي بطيها بإحكام أثناء سحب أي طبقات أو حواف بشكل مستقيم. يساعد رذاذ الماء الناعم على استرخاء الألياف ، ولكن لا تدع الثياب تصبح رطبة جدًا.

4. دع الملابس تتنفس

لا تضع ملابسك في خزانة أو درج مكتظ بعد الغسل مباشرة. في حين أن الألياف لا تزال دافئة أو رطبة ، فإنها لا تزال عرضة للتجاعيد السهلة. امنح مساحة ملابسك لتدوير الهواء.

يجب دائمًا إعادة الملابس إلى الخزانة أو الدرج بعد ارتداء الملابس. في معظم الحالات ، يمكن ارتداء القمصان والسراويل والتنانير بضع مرات بين دورات الغسيل . بعد ارتداء الملابس ، يمكنك تعليق الملابس بحيث تسمح للهواء أن يدور للمساعدة في إزالة الرطوبة، واسترخاء الألياف وتقليل التجاعيد.

5. تقليل التجاعيد بعد الكي

إذا كانت الثياب تتجعد قليلاً بعد تخزينها أو إزالتها من الحقيبة ، فيمكنك تخفيفها عن طريق البخار قومي بتشغيل الدش الساخن ثم اتركي الثياب معلقة في الحمام لفترة من الوقت.

يمكنك أيضًا تقليل التجاعيد عن طريق ترطيب منشفة قماش قطنية بيضاء، ثم عصر المياه الزائدة. ضع المنشفة وقطعة الثياب في المجفف لمدة 5 دقائق. بعد إزالة الملابس ، علقها على الفور بشكل صحيح. قد لا تحتاج إلى كيها بعد ذلك.

يمكنك أيضا استخدام واحدة من العديد من منتجات إزالة التجاعيد في السوق. تذكري من الضروري ترك الملابس لتجف بعد الرش قبل ارتدائها. إذا كانت الملابس رطبة وجلست ، سيكون لديك تجاعيد دائمة.

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