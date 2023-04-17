البوابة - كل عروس تبحث عن طرق تزيد من جمالها وجاذبيتها وإشراقتها خلال يوم زفافها، وحتى بعد الزواج فإنها تبحث على بشرة بيضاء صافية خالية من العيوب ومن التصبغات والبقع الداكنة، وفيما يأتي يُطلعك "عروس البوابة"، على خلطات مضمونة لتبييض وجه العروس في شهر قبل الزفاف.

خلطات مضمونة لتبييض وجه العروس في شهر

ماسك الشوفان والبيض لتبييض وجه العروس في شهر

ماسك الشوفان والبيض تعتبر هذه الخلطة مضمونة لتبييض وجه العروس خلال شهر، ويتم استخدامها بشكل كبير في صالونات التجميل بسبب فعاليتها السريعة، لتحضير ماسك الشوفان والبيض قومي بخفق بياض بيضة واحدة بشكل جيد، ثم قومي بإضافة ملعقة حجم كبير من الشوفان، ثم قومي بتحريك المقادير بشكل جيد للحصول على خليط متجانس ثم قومي بإضافة ملعقة حجم كبير من العسل وحركيه مجدداً، ثم ضعي المزيج على وجهك ورقبتك ايضاً وحتى اليدين لمدة ربع ساعة تقريباً قبل ان تغسليه بالماء، وطبقي هذه الخلطة المضمونة 4 مرات في الاسبوع.

ماسك النشا لتبييض وجه العروس في شهر

ماسك النشا قادرة على أن يمنح وجهك بياضاً صافياً في فترة زمنية قصيرة، ولتحضيرها يجب أن تقومي بخلط ملعقة نشا مع نصف كوب من الماء ثم ادهني به بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة تقريباً قبل أن تغسليه بالماء البارد، ثم طبقي هذه الخلطة بشكل يومي على بشرتك للحصول على نتائج سريعة ومذهلة في تبييض البشرة.

ماسك الأرز المطحون وقشر البيض لتبييض وجه العروس في شهر

خلطة خلطة الأرز المطحون وقشر البيض حيث يطلق عليها اسم "خلطة العرايس" وهي تناسب جميع أنواع البشرات، ولتطبيق هذه الخلطة تحتاجين ربع كوب من الأرز المطحون، والكمية نفسها من قشر البيض بالاضافة إلى كوب ونصف من الصندل المطحون وعلبة زعفران حجم كبير، وتحتاجين إلى 4 عيدان من القرنفل وعود واحد فقط من الكركم، ثم قومي بخلط جميع هذه المقادير بشكل جيد ثم اخفقي الخليط بماء الورد، ثم ضعيه على وجهك قبل النوم واتركيه حتى الصباح، يمكنك تطبيق هذه الخلطة يومياً قبل النوم للحصول على بشرة فاتحة ومشرقة وصافية.

خلطة الأناناس وحليب جوز الهند لتبييض وجه العروس في شهر

خلطة الأناناس وحليب جوز الهند خلطات للعروس سريعة المفعول، وهي تناسب جميع أنواع البشرات، ولتطبيق هذه الخلطة كوب واحد من حليب جوز الهند، كوب من لُبّ الأناناس الطازج، قومي بتطبيق الخلطة على الوجه باستخدام قطنة، بعد مزج المكونين بشكل جيد، واتركي الخلطة على الوجه لمدة 20 دقيقة، إلى أن يجف تماماً ثم قومي بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، وطبقي هذه الخلطة الرهيبة مرتين أسبوعياً.

خلطات مغربية لتبييض الجسم للعروس

خلطة الطين والحليب

خلطة الجلسرين والليمون

خلطة الطين المغربي وزيت الأرغان

خلطة الدقيق والعسل

للعروس: عادات خاطئة تُكسبك الوزن في رمضان

فوائد فيتامين سي للعروس قبل الزفاف بثلاث أشهر