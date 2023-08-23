البوابة – هل تعاني من الزملاء الفضوليين في مكان العمل، قد يكون التعايش معهم أمراً صعباً ومثيراً للقلق، لذلك نقدم لكم أهم النصائح حول كيفية التعامل مع هؤلاء الفضوليين.

5 نصائح هامة للتعامل مع الزملاء الفضوليين في العمل

كن مباشرًا ولكن مهذبًا. إذا سألك أحد زملائك سؤالًا شخصيًا لا تريد الإجابة عليه، فقل ببساطة شيئًا مثل "أفضل عدم التحدث عن ذلك". يمكنك أيضًا محاولة تجاهل السؤال عن طريق طرح ذات السؤال عليه. ضع حدوداً. دع زملائك يعرفون ما الذي تشعر بالراحة في مشاركته وما لا يمكنك مشاركته. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "أنا سعيد بالحديث عن العمل، لكنني أفضل عدم مناقشة حياتي الشخصية". كن انتقائيًا بشأن الأشخاص الذين تشارك المعلومات معهم. لا يستحق الجميع معرفة شؤونك الشخصية. كن حذرًا بشأن من تثق به، وكن منتبهًا لما تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تنخرط في القيل والقال. إذا بدأ أحد زملائك بالنميمة عن شخص آخر، فاعتذر بأدب عن المحادثة. يمكن أن تكون النميمة أرضًا خصبة للفضول، لذا من الأفضل تجنبها تمامًا. تحدث إلى مديرك. إذا أصبح فضول أحد زملائك يمثل مشكلة، فتحدث إلى مديرك. قد يكونون قادرين على الاستجابة والمساعدة في حل الموقف.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية للتعامل مع الزملاء الفضوليين:

حافظ على خصوصية حياتك الشخصية. لا تشارك الكثير من المعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو في العمل. انتبه إلى لغة جسدك. إذا لم تكن مرتاحًا للمحادثة، يمكنك إغلاق لغة جسدك أو الاعتذار. لا تخف من قول لا. إذا طلب منك أحد زملائك القيام بشيء لا تشعر بالارتياح تجاهه، فقل لا. تذكر أن لديك الحق في وضع الحدود. لا بأس أن تخبر زملائك أنك لا تريد التحدث عن أشياء معينة.

من المهم أن تتذكر أنك لست ملزمًا بالإجابة على كل سؤال يطرحه عليك زملائك. لديك الحق في وضع الحدود وحماية خصوصيتك. إذا كان أحد زملائك فضوليًا، فحاول التعامل مع الموقف بهدوء واحترام. إذا استمر هذا السلوك، فقد تحتاج إلى التحدث إلى مديرك أو قسم الموارد البشرية.



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