البوابة - تعد البطاطا من الأطعمة الشعبية الأساسية التي يعشقها الملايين حول العالم، والتي يمكنك تناولها كوجبة رئيسية أو وجبة جانبية. البطاطا مشبعة وغنية بالفيتامينات والمعادن. كما أنها مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6. ومصدر جيد للألياف والمنغنيز. ومع ذلك ، فإن البطاطا غنية بالكربوهيدرات وقليلة البروتين. لذلك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو بناء العضلات ، فقد ترغب في الحد من تناولها. وهنا جدول بالقيمة الغذائية لـ 100 جرام من البطاطا المطبوخة (مع القشرة):

5 وصفات شهية مصنوعة من البطاطا

وصفات سريعة

كمية المغذيات:

السعرات الحرارية 87

بروتين 1.9 جرام

كربوهيدرات 20.1 جرام

سكر 0.9 جرام

ألياف 1.8 جرام

0.1 جرام دهون

بوتاسيوم 422 ملليغرام

فيتامين سي 12 ميليغرام

فيتامين ب 6 0.1 ميليغرام

منجنيز 0.2 ميليغرام

مغنيسيوم 16 ميليغرام

فوسفور 32 ملليغرام

النياسين 1.2 ملليغرام

حمض الفوليك 30 ميكروجرام

إليك بعض الأفكار:

بطاطا مهروسة: هذا الطبق الجانبي الكلاسيكي يحظى بجماهيرية كبيرة بين الكبار والصغار. لتحضيره بشكل مثالي ، ابدأ ببطاطا يوكون جولد ، التي تتميز بقوام كريمي عند طهيها. قشريها إلى أرباع، ثم اغليها في ماء مملح حتى تنضج. صفيها واهرسيها بالزبدة والحليب والملح والفلفل. للحصول على بطاطا مهروسة لذيذة ، أضيفي الثوم المحمص أو قطع اللحم المقدد. بطاطا مشوية: هي طبق جانبي آخر سهل ولذيذ. يمكنك استخدام أي نوع لهذه الوصفة ، لكني أحب استخدام يوكون جولد أو البطاطا الحمراء. تقطع إلى أسافين أو مكعبات وتقلب بزيت الزيتون والملح والفلفل. تنشر على صينية الفرن وتوضع في فرن محمى على حرارة 400 درجة فهرنهايت لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. سلطة بطاطا: تعتبر سلطة رائعة للنزهة أو كوجبة خفيفة. لتحضيرها ، ابدأ بالبطاطا المطبوخة ، والكرفس ، والبصل ، والبيض المسلوق. قلبي الخضار بالمايونيز والخردل والملح والفلفل. يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى السلطة ، مثل المخللات أو اللحم المقدد أو الجبن. هاش براون: بطاطا هشة هي وجبة فطور سريعة وسهلة أو وجبة فطور وغداء. لعمل هاش براون ، ابشري البطاطا النيئة ثم اعصري الرطوبة الزائدة. سخني بعض الزبدة أو الزيت في مقلاة على نار متوسطة ثم أضيفي البطاطا المبشورة. اطبخي الهاش براون حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً. كومبير: هو طعام تركي شائع مصنوع من بطاطا كبيرة مخبوزة ومفتوحة ومليئة بالزبدة والجبن ومجموعة متنوعة من الإضافات. كومبير هو طبق متعدد الاستخدامات ، ويمكن أن تختلف الطبقة حسب المنطقة أو التفضيلات الشخصية.

هذه مجرد أفكار قليلة لوصفات مصنوعة من البطاطا. هناك العديد من الأطباق اللذيذة الأخرى التي يمكنك صنعها بهذه الخضار متعددة الاستخدامات. لذا كن مبدعًا وجرب وصفات مختلفة!

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