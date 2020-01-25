5 وصفات طبيعية للحصول على أظافر طويلة

تحلم الكثير من الفتيات بأظافر جذابة، بشكل لائق، فيما تعانى بعضهن من ضعف الأظافر وسرعة انكسارها، فيما تعتقد بعض الفتيات أن الوصول لأظافر قوية بشكل مقبول أمر صعب، ولكن يمكن ذلك من خلال اتباع هذه الطرق للعناية بالأظافر والوصول إلى نتيجة مذهلة في أسبوع واحد فقط .

• تجهل بعض الفتيات أهمية تجفيف أظافر الأيدي بعد غسلها، حيث إن الماء يمكن أن يؤثر على نموها بصورة طبيعية ويتسبب في ضعفها وتعرضها للتكسر.

• لا بد من الاهتمام بترطيب الجلد المحيط بالأظافر من خلال استخدام الكريمات لتقويتها.

• يؤثر طلاء الأظافر على نموها بشكل سليم، لذلك يمكنك الحصول على أظافر قوية بعد أسبوع من عدم وضعه باليد.

• تجنبي قضم الأظافر أو وضع الأصابع في الفم، لأن هذه الأمور قد تؤثر بشكل سلبي على الأظافر، وتقلل من نموها وقوتها أيضًا، بجانب التركيز على عملية بردها بشكل مستمر.

• وأخيرًا الاهتمام بتناول أطعمة صحية متمثلة في الخضار والفاكهة.

وصفات طبيعية لإطالة الأظافر

1- وصفة جوز الهند:

عند استخدام زيت جوز الهند على الأظافر يمكنك الحصول على أظافر طويلة قوية، فقومي بتدليكها به بحركات دائرية بشكل يومي قبل الذهاب للنوم، مع ضرورة عدم مسحه سريعًا حتى يتشربه الجلد.

2- وصفة الجليسرين:

ضعي ملعقة صغيرة من الجلسرين مع ملعقة من العسل على أظافرك لمدة 15 دقيقة ثم أغسليها جيدًا.

3- وصفة عصير البرتقال:

قومي بعصر برتقالة واحدة فقط، ثم انقعي أظافرك بها لمدة 10 دقائق، وكرري هده الوصفة يوميًا.

4- وصفة الثوم:

يمكنك عمل هذه الوصفة عن طريق فرم 2 من فصوص الثوم، ثم إضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ومزجها جيدًا حتى يصبح قوامها ناعما، ثم توضع على الأظافر لمدة 15 دقيقة، ثم تشطف جيدًا.

5- وصفة زيت الزيتون:

يسخن زيت الزيتون على النار ثم يترك ليبرد وتوضع الأظافر به لمدة 15 دقيقة للحصول على الأظافر التي تتمنينها.

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