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4 أقنعة طبيعية تساهم في ترطيب البشرة في الشتاء 

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:30
في فضل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف والتشققات من الهواء الجاف البارد
في فضل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف والتشققات من الهواء الجاف البارد

في فضل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف والتشققات من الهواء الجاف البارد في الجو فيجب الاعتتناء بها خلال هذا الفصل و إلا تعبت البشرة من الجفاف و ساء حالها .

وفي هذا المقال نقدم لكم 4 أقنعة طبيعية تساهم في ترطيب البشرة في الشتاء:

1- قناع العسل مع الأفوكادو: بوضع الخليط المكون من هرس الأفوكادو مع العسل على البشرة مدة 10 دقائق، ثم نغسله بالماء الدافئ. 

2- قناع زيت اللوز مع الحليب: يحمي قناع زيت اللوز مع الحليب البشرة من التجاعيد ويرطبها . 

3- ماء الورد والجليسيرين: يستعمل ماء الورد والجليسيرين كمرطب يومي خلال المساء . 

4- زيت الزيتون: يعتبر مرطب للبشرة ومزيلاُ للمكياج .

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