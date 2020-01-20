في فضل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف والتشققات من الهواء الجاف البارد في الجو فيجب الاعتتناء بها خلال هذا الفصل و إلا تعبت البشرة من الجفاف و ساء حالها .

وفي هذا المقال نقدم لكم 4 أقنعة طبيعية تساهم في ترطيب البشرة في الشتاء:

1- قناع العسل مع الأفوكادو: بوضع الخليط المكون من هرس الأفوكادو مع العسل على البشرة مدة 10 دقائق، ثم نغسله بالماء الدافئ.

2- قناع زيت اللوز مع الحليب: يحمي قناع زيت اللوز مع الحليب البشرة من التجاعيد ويرطبها .

3- ماء الورد والجليسيرين: يستعمل ماء الورد والجليسيرين كمرطب يومي خلال المساء .

4- زيت الزيتون: يعتبر مرطب للبشرة ومزيلاُ للمكياج .

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