6 أحجار تناسب مواليد برج الحوت

برج الحوت من الأبراج الفلكية السّماوية الإثنا عشر، ويأتي في ترتيبه بالرّتبة الثانية عشرة والأخيرة من بين الأبراج، وتمرُّ الشّمس في مداره من يوم 19 من شهر شباط/ فبراير إلى يوم 20 من شهر آذار/ مارس، ويظهر في السّماء من جهة الجنوب، والشّمس تكون عنده في نهاية فصل الشتاء، وسُميَّ بهذا الاسم نسبةً إلى وجود كوكبة الحوت قديمًا في مكانه.

ينصح علم الفلك مواليد برج الحوت بأن يحيطوا نفسهم بتدرجات ألوان الأزرق والأخضر التي تذكّر بلون البحار والمحيطات، كما أن اللون البنفسجي يجلب الحظ لمولود برج الحوت، ومن الأحجار التي تناسب مواليد برج الحوت:

1- الزبرجد

هو نوع من أنواع معدن الأوليفين، تركيبته الكيميائية من سيليكات المغنسيوم والحديد المزدوجة، ووجود الحديد بتركيبته يضفي عليه اللون الأخضر، ويمكن العثور عليه في سريلانكا، البرازيل ومدغشقر.

ويقال أن هذا الحجر يمنح حامله القدرة على التبصّر كما يعزز الذكاء، كما يُعتقد أنه من الأحجار الكريمة التي تخفف من التوتر وتهدئ الأعصاب، وتقوي الشجاعة، إضافة إلى أنها تجلب السعادة، وتحسّن الصفاء العقلي.

2- حجر الجمشت

يشمل عدة أنواع من الكوارتز البنفسجي الذي غالباً ما يستخدم في صناعة المجوهرات. ويعتقد انه يجلب السلام، الحب والسعادة. كما أنه يعزز روحانية مولود الحوت، ويجعله شجاعاً.

3- الكوارتز

هو معدن مألوف يوجد في العديد من أنواع الصخور، والمرو الخالص شفاف ولا لون له، وهو يناسب مواليد الحوت لأنه يجلب السعادة، كما أنه يلائم الجانب الروحاني في شخصيتهم.

4- الجاد

يكون لونه أخضر ولكنه يوجد بجميع الألوان ما عدا الأزرق وهو من الأحجار الكريمة التي تلائم أيضاً مواليد برج العذراء، وهو حجر الحظ ويعتقد أنه يجلب الحظ لهذه المواليد، وكما أنه يطلق عليه حجر "الجنة" لانه تنبعث منه أشعة إيجابية تجعل الانسان يشعر بالسعادة.

5- التوباز

قوامه سيليكات الفلورين والألمنيوم، تصنع منه المجوهرات الفاخرة كما تصنع منه المواد المقاومة للحرارة والصهر، ويعتقد أنه يعزز قوة مواليد الحوت، يقوي البصيرة، كما أنه يحمي حامله من الامراض.

6- الياقوت

يكون سعره رخيص نسبياً، يعتقد أن هذا الحجر يحفّز الحكمة، كما أنه يجعل حامله ناجحاً في علاقاته العاطفية، كذلك يسمح لمولود الحوت بأن يعيش بسلام حتى إذا كان محاطاً باعداء.

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