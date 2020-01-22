الكثير يعاني من مشكلة البشرة الجافة على مدار العام وخصوصًا في فصل الشتاء، حيث إن هواء الشتاء البارد والجاف يمتص من البشرة حيويتها، ونعموتها، وهناك الكثير من العوامل التي تُسبّب جفاف الجلد كالشيخوخة، ونقص التغذية، والعامل الوراثي.

وهناك العديد من المستحضرات، والمرطبات في السوق لعلاج الجلد الجاف، لكن معظمها باهظ الثمن، والعلاجات المنزلية الطبيعية ليست رخيصةً فحسب، ولكن فعّالة أيضاً جداً في تغذية، وترطيب الجلد الجاف، وإعادته الى حالته الصحيّة.

وفي هذا المقال نقدم لكم 6 أسباب تجعل بشرتكِ جافة في فصل الشتاء:

1- البرد هو أحد مسببات البشرة الجافة،بسب انخفاض درجات الحرارة والرّطوبة التي تؤثر في البشرة وتُسبب جفافها، ونقصان التّرطيب فيها.

2- الاغتسال بالمياه الساخنة والساونا تؤذي البشرة بفعل الأبخرة المتصاعدة منها، والتي تمتص الزيوت المرطبة لبشرتك، خاصة إذا استغرقتي وقتاً طويلاً في الاستحمام.

3- مياه المسابح التي تحتوي نسبا عالية من الكلور قد تكون سبباً في جفاف البشرة.

4- إذا كنتِ تعانين من أمراض جلدية مثل: الأكزيما أو الصدفية.... الخ، فأنت تعانين في الأغلب من مرحلة متقدمة من جفاف البشرة، ستحتاج بشرتك في هذه الحالة إلى عناية مضاعفة كما يفضل زيارة الطبيب في هذه الحالة.

5- تقدم العمر يزيد احتمال جفاف بشرتك فتصبح أرق وأقل إفرازاً للمواد الدهنية المرطبة، وبالتالي أكثر جفافاً وبخاصة بعد سن الأربعين.

6- قلة شرب الماء وتناول الخضار والفواكة.