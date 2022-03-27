6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل رمضان شهر مقدس لجميع المسلمين وينتظره الجميع في جميع أنحاء العالم كل عام. مع حلول شهر رمضان قريباً ، نكتشف أفكارًا جديدة لتزيين منازلنا وشوارعنا احتفالًا بالشهر الكريم.

يقوم العديد من الأشخاص بتزيين الشوارع والمتاجر والمنازل بالإضاءة والفوانيس وبعض أنواع ورق الزينة طوال الشهر.

الزخرفة الرمضانية محدودة لأن المسلمين يركزون على المفاهيم الإسلامية ويعملون بحب وأمل بأن يتقبل الله عملهم الصالح وطاعتهم.

من صنع فوانيس رمضان الورقية إلى رسم الهلال والنجوم على الورق المقوى ، وأكثر من ذلك بكثير ، يمكنك تزيين منزلك بسرعة لأجواء رمضانية عائلية مميزة.

ديكور رمضاني لطيف للأطفال الصائمين

نقدم لكم اليوم مجموعة متنوعة من أفكار تزيين جميلة لشهر رمضان:

6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل

1. فوانيس ملونة. أنت بحاجة الى ورق مقوى ملون، مقص، لاصق، صمغ .

6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل

2. عبارات أهلا رمضان ، رمضان كريم، رمضان مبارك. انت بحاجة الى ورق مقوى ملون حجم كبير، مقص، أقلام تخطيط، حبل، مشابك خشبية.

6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل

3. تقويم رمضان. أنت بحاجة الى ورق مقوى ملون، مقص، لاصق، صمغ، الوان، هدايا صغيرة، حبل .

6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل

4. هلال ونجوم. أنت بحاجة الى ورق مقوى ملون، مقص، خيوط، لاصق، صمغ، غلتر، الوان.

6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل

5. زينة الباب. أنت بحاجة الى ورق مقوى، ملون، مقص، خيوط، اشكال فوانيس وقلم تخطيط.

6 أفكار لإعداد زينة رمضان في المنزل

6. فوانيس للنوافذ. أنت بحاجة الى ورق مقوى ملون، مقص، خيوط، لاصق، صمغ، ورق ملون شفاف.

بالاضافة الى هذه الأفكار يمكنك أيضا استخدام الزينة الجاهزة بطريقة إبداعية، عن طريق استخدام الفوانيس لإضاءة الممرات، وتزيين المداخل والجدران الداخلية والخارجية. يمكنك أيضاً استخدام الحبال الضوئية لإضافة المزيد من النور والأجواء الرمضانية المميزة. للمزيد من الأفكار تابعونا خلال شهر رمضان الكريم في زاوية ديكور المنزل.

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