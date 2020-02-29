6 أفكار لتغيير حياتك نحو الأفضل

إن التغيير هو قانون الطبيعة، وكل شيء قابل للتغير للأفضل أو للأسوأ؛ لذلك ينبغي عليكِ تعلم كيفية تحويل وجهة نظرك من السلبية إلى الإيجابية؛ بحيث لا تفقدين الأمل في غد أفضل، وتبقى نفسك قوية في مواجهة المحن وتقدير الأوقات الجيدة من حياتك، ويجب أيضاً أن يكون لديك ثقة كاملة في نظام الكون الذي يسير بالنسبة للبشر بشكل عام، وكما تقول الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية: على الفرد التنبه إلى التفكير لإيجاد الوسائل التي تساعد على حياة أفضل؛ لذا عليك:

القيام بشيء غير اعتيادي

من أجل التخلص من الروتين، يتوجب عليك أن تفعلي أشياء جديدة تساعدك على تبديل عقليتك الخاصة، وفي الوقت نفسه تجعلك أكثر ثقة، الكثير من الناس يعانون الخوف من القيام بأشياء غير اعتيادية وبعيدة عن الروتين؛ فمثلاً، إذا قمت بزيارة دكان بقالة جديد، أو ذهبت إلى العمل بالمترو بدلاً من السيارة، سوف تشعرين بعواطف جديدة وستحصلين على تجربة مثيرة للاهتمام، ابدأي بهوايات مختلفة وبأنشطة مسلية، وسوف تصبح محور اهتمام الجميع والشخص الأكثر إثارة؛ إضافةً إلى أنه سيكون لديك الفرصة للعثور على أصدقاء جدد ولتكوين علاقات جديدة وممتعة.



الاهتمام بجسدك

عندما يصيبك الملل من شيء ما، عادة ما تفضلين تخفيف توترك عن طريق تناول قطعة كبيرة من الكعك الإسفنجي! لقد لاحظنا أنه سيجعلك تشعرين بحالة أفضل، ولكنه سيتلف جسدك، نتيجة لهذا الشيء أدركنا أن الحلوى والوجبات السريعة يمكن أن تشكل خدعة سيئة لحالتك العقلية والجسدية؛ لذا قرري أن تتخلي عن هذه العادة الرهيبة، وأن تعملي على تحرير ذهنك من الأفكار والمشاعر السلبية، وسوف تصبحين فخورةً بنفسك لأنك حققت هدفك بنجاح، نريدك أن تعرفي أن هذه العادة المزعجة هي «مصاص دماء» حقيقي للمشاعر والعواطف، حاولي الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، عن طريق ممارستك للتمارين اليومية.



التقرّب من الأشخاص الإيجابيين

يتأثرُ الإنسان بالأشخاص المحيطين به وبالبيئة التي يعيش بها؛ لهذا عليك أن تبتعدي عن مرافقة الأشخاص السلبيين الذين يحدّون من قدرتك على التقدم في الحياة، وعلى تحقيق الإنجازات الرائعة، واحرصي بدلاً من ذلك على مرافقة الأشخاص الإيجابيين الذين يُشجعونك على مواصلة طريق النجاح والتقدم نحو الأفضل.



البحث عن المعرفة

تساعد المعرفة على توسيع مخيلة الإنسان وقدرته على تحقيق النجاح المستمر في الحياة، ومن هنا ننصحك بأن تكوني على اطلاع مستمر على كل العلوم الجديدة، والمشاريع الحديثة، كما وننصحك بأن تواظبي على حضور المنتديات التعليمية التي تُقام في مختلف أنحاء العالم.



الثقة بالنفس

لتتمكني من تحسين حياتك وتقدمها نحو الأفضل، عليك أن تتعلمي كيف تثقين بنفسك وبالقدرات التي تمتلكينها، وهذا لكي تنجحي في استثمار هذه الثقة وتلك القدرات في أعمالك الحاليّة والمستقبليّة.



التحلي بالصبر

لكي تنجحي في تطوير حياتك نحو الأفضل يوماً بعد يوم، عليك أن تتحلّي بالصبر والمُثابرة على العمل الجاد؛ بعيداً عن الشعور بالملل والاستسلام، هذه المشاعر التي تحدُ من قدرتك على مواصلة النجاح والتقدم الإيجابي.

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