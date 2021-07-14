6 ألوان شعر عصرية يمكن لعروس العيد تطبيقها

ترغب بعض الفتيات في تغيير لون شعرهن قبل زفافهن، ويمكن اختيار الألوان العصرية لتتألقي في يومك وتمنحكِ تغييرًا جيدًا تنعكس على بشرتك ومظهرك وتمنحك بعض الثقة.

وإذا كنتِ تريدين تغيير لون شعرك قبل زفافك، إليكِ بعض ألوان الشعر العصرية للاختيار من بينها:

البني الفاتح ( لايت براون)

اللون البني الفاتح هو اللون الأكثر تميزًا ويمنحكِ تغييرًا رائعًا، ويعتبر حاليًا أحد ألوان الشعر العصرية، ولكن قبل اختياره، اسألي مصفف الشعر عما إذا كان يناسب لون بشرتك أم لا.

درجة الأش براون ( اللون البني الرمادي)

يعتبر هذا اللون من الألوان المميزة في الشعر التي تناسب جميع درجات البشرة، وسيعطي هذا اللون شعرك عمقًا ومظهرًا جميلًا إذا كنتِ ترغبين في تجنب الألوان النحاسية.

اللون البني الغامق

يعتبر هذا اللون رائعًا؛ مما يعطي مظهرًا مثيرًا لأي بشرة، كما أنه واحد من أسهل الألوان التي يمكن تطبيقها.

لون البني الكستنائي ( الماروني)

تبدو الظلال البنية دائمًا مميزة على الشعر، وإذا كنتِ ترغبين في تجربة لونًا مميزًا، فلا تترددي في إختيار البني الكستنائي، وهو لون مثالي لإضفاء الحيوية على خصلات شعرك البنية الطبيعية ويضفي بعض الدفء على مظهرك العام.

لون Mulled wine

يعتبر لون مثالي لمنح شعرك شكلًا جديدًا دون أن يكون فجًا للغاية، ويعطيكِ مظهر شبابي وحديث، ولكن يجب تطبيقه بواسطة مصفف شعر ذو خبرة عالية.

لون البروند

يعتبر هذا اللون مزيجًا بين البني والأشقر، وإذا كنتِ تريدي أن تكوني عروسة جريئة يمكنكِ تطبيقه، وهو خيار رائع ومميز.

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