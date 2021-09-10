6 أنواع زيوت صديقة لنظام الكيتو

الكيتو هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، وفي بعض الأحيان قد يمثل الجزء "عالي الدهون" تحديًا خاصة للأشخاص الجدد في الكيتو وغير معتادين على تناول الكثير من الدهون.

ولضمان الحصول على ما يكفي من هذه الدهون، يمكن أن تضيف زيت الطهي إلى الطعام، ولكن ما يقلق هو أنه من الصعب معرفة زيوت الطهي الأنسب لنظام الكيتو.

وفي الواقع جميع الزيوت عبارة عن دهون نقية ومنزوعة الكربوهيدرات، ولكن من الناحية الصحية بعضها أفضل من البعض، وفي هذه المقالة سنتحدث عن 6 أنواع زيوت صديقة للكيتو.



أنواع زيوت صديقة لنظام الكيتو

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو زيت نباتي مصنوع من لب جوز الهند، وعادة ما يكون بحالة الجمود بسبب محتواه العالي من الدهون المشبعة، ويحتوي هذا الزيت أيضًا على نقطة احتراق منخفضة نسبيًا، وهي درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت ساخن (177 درجة مئوية)، وهو ملائم للخبز والطهي على حرارة منخفضة مثل القلي.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون بشكل طبيعي، ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الزيوت المتوفرة صحة وربما أحد أكثر الأطعمة صحة بشكل عام.

في نظام الكيتو، ابحث عن زيت الزيتون البكروهو الزيت الذي يتم استخراجه من الزيتون في العصر الأول، وهو عمومًا أقل معالجة وأعلى جودة.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو هو خيار ممتاز آخر، حيث أنه يمتلك نكهة غنية وخاصة مع الأطعمة المقلية، ودرجة الاحتراق لديه (260) درجة مئوية، وهذا يتيح صنع أطعمة مقلية مقرمشة دون حرقها.

الزبدة

الزبدة هي دهون صلبة مصنوعة من كريمة الألبان، فعلى الرغم من أن الزبدة ليست زيتًا من الناحية الفنية، إلّا أنها تستخدم في الطهي بنفس الطريقة التي يستخدم فيها العديد من الزيوت.

كما أن الزبدة تضيف نكهة غنية للأطباق، ولكنها تتحول إلى اللون البني بسرعة كبيرة، وبالتالي يمكن أن تحترق سريعًا، لذلك فهي غير مناسبة للطهي على درجة حرارة عالية خاصة للأطعمة التي تطهى لوقت طويل.

السمن

يصنع السمن من خلال تسخين الزبدة وإزالة بروتينات الحليب التي تتراكم أثناء عملية التسخين، والنتيجة هي زبدة مصفاة لذيذة تتجمد في درجة حرارة الغرفة.

وبسبب إزالة بروتينات الحليب، فإن الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه منتجات الألبان يمكنهم تناول السمن دون مشاكل، كما أن السمن لا يحترق بسهولة مثل الزبدة ومناسب أكثر للطهي على درجة حرارة عالية.

الدهون الحيوانية

من بعض الأمثلة على الدهون الحيوانية دهن البط، ودهن البقر، وهي خيارات غنية بالدهون المشبعة، لذا قد يكون من الأفضل لك التخفيف من تناولهم حتى لو كنت تتبع نظام الكيتو دايت عالي الدهون.

وفي الواقع، الدهون الحيوانية ليست زيوتًا من الناحية الفنية، ولكنها دهون صلبة في درجة حرارة الغرفة ومناسبة للطهي في الكيتو دايت، كما أنها تضفي نكهة فريدة على الأطباق ومناسبة للطهي عالي الحرارة والتحميص والقلي.

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