6 خطوات بسيطة لإطلالة شتوية أكثر أناقة وعصرية.. (شاهدي)

من الهام للغاية معرفة كيفية التنسيق بين مختلف القطع لجعل الإطلالة أنيقة وجذابة، فالتنسيق هو مفتاح الإطلالة الجذابة، فحتى إذا كانت إطلالتك باهظة ولكنها غير منسقة جيدًا، ستبدو زهيدة وغير مرتبة، وذلك أمر غير محبب للتأكيد.

لذا، بما أن لكل موسم أزيائه وطابعه الخاص، نقدم لكِ من مجلة "بيور واو" خطوات بسيطة عليكِ إتباعها لتظهري بإطلالة أكثر أناقة وعصرية هذا الشتاء:

1.اختاري التنورة بعناية

على الرغم من أنه عادة ما تكون التنورة الجلدية أو الصوف الضيقة هي الخيار المفضل لدى الكثيرات، وخاصة عند تنسقيها مع البوت الذي يصل للركبة، إلا أنه يُنصح بتجنب هذه التصاميم واختيار تنورة أكثر انسيابية عند تنسيقها مع البوت العالي، وخاصة ذا التصميم المترهل.

2.استبدلي المعطف بالفيست

في حين أنه لا غنى عن المعطف بمختلف تصميماته، إلا أنه ليس عليكِ اللجوء إليه فقط طوال الشتاء، إذ ينصح الخبراء بارتداء الفيست أيضًا، فهو سيبقيكِ دافئة ويمكنك تنسيقه مع قطع عديدة.

3.الكارديغان بدلًا من القميص والسترة

بدلاً من ارتداء سترة صوفية ثقيلة أو قميص مع البليزر، اختاري كارديغان بتصميمك المفضل ونسقيه مع البليزر وبنطلون جينز أو كلاسيك أو حتى تنورة ميدي، فبالإضافة إلى إبقاءك دافئة ستضفي هذه الفكرة لمسة مميزة لإطلالتك الكلاسيكية.

4.نسقي القميص مع الفستان

منذ فترة، وحظيت صيحة ارتداء القميص مع الفستان بشعبية كبيرة، وستستمر هذه الصيحة المميزة طوال الشتاء، وبالإضافة إلى القميص، يمكنك أيضًا تنسيق بلوزة أو سترة صوفية خفيفة أسفل فستانك المفضل بدلًا من التخلي عنه في الشتاء.

5.معطفان بدلًا من واحد

أضفى لمسة عصرية واستثنائية لإطلالتك هذا الشتاء، وبدلًا من إكمال إطلالتك بمعطف واحد، مثل البافر، يمكنك التنسيق بين معطفين، أحدهما خفيف والآخر ثقيل كما تريدين.

6.لا تتخلي عن الحزام

يضفي الحزام لمسة أكثر جاذبية على الإطلالة، سواء كانت صيفية أو شتوية، لذا لا تنسيه هذا الشتاء لإكمال إطلالاتك، حيث يمكنك تنسيقه مع الفستان والكارديغان مثلما توضح الصورة، بالإضافة إلى غيره من أفكار إطلالات.

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