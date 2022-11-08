6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج هل أنت في علاقة مع شخص يرفض الحديث عن موضوع الارتباط أو الزواج من قريب أو بعيد؟ قد يكون هذا الشخص في نظرك مثالياً ولكن لماذا يتجنب الالتزام في علاقة جدية معك! على الرغم من أن هذا قد يكون مؤشراً كبيراً على أنه غير مهتم بالزواج، إلا أنه من المهم أيضاً معرفة الأسباب التي تدفعه إلى تجاهل موضوع الزواج. قد يكون ببساطة شخصية لا تحب الزواج!
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
إليك سمات الأشخاص الذين لا يفكرون بالزواج:
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
- يسبب لك القلق إذا كنتِ دائمًا تشعرين بالقلق في كل مرة تخرجين فيها مع شريكك، فهناك خطأ ما. قد يحاول إخبارك أن تثقي به ، وبأن قلبك آمن ومحمي من الأذى. ولكن مع ذلك لا يقوم بتسوية أو توضيح أي شيء بينكما عندما يتعلق الأمر بالارتباط.
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
- يفكر في كل شيء مبكراً الشخص الذي يفكر في الزواج غالباً ما يكون مستعداً لتسمية أطفاله في الموعد الثاني! ولكن هناك أشخاص لا يحبون حتى الحديث عن أطفال الآخرين. إذا كان يفكر في كل شيء إلا الاستقرار والعائلة، فهذا مؤشر أخر على انه لا ينوي الارتباط.
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
- يتحدث عن نفسه فقط قد يكون من الصعب التعامل مع شخص أناني دائمًا ما يكون منغمسًا في نفسه. إذا استمر شريكك في التحدث وتحويل التركيز إلى نفسه في اي محادثة بدلاً من السؤال عنك، فكيف يمكنك التفكير في الزواج من هذا الشخص؟
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
- الذي ينتقد كثيراً إذا كان شريكك ينتقدك باستمرار ويسخر منك ، فهل ستفكرين في الزواج من هذا الشخص؟ يمكن أن يكون هذه النوع من الأشخاص صعباً ومحرجاً للغاية ويمكن أن يقلل من ثقتك بنفسك ، مما يجعلك تشكين في قدراتك وقيمتك.
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
- الذي لا يخطئ أبداً إذا تفاخر شريكك دائمًا بأنه على صواب وبأنه لا يخطئ أبدًا ، فقد يكون من الصعب جدًا العيش مع شخص مثله. قد يكون الأمر مزعجًا أيضاً عندما تخبريه بأنه مخطئ فينفجر في وجهك.
6 سمات للأشخاص الذين يتهربون من الزواج
- يبالغ في ردة فعله الشخص الذي يبالغ في رد فعله في كل موقف ويخلق دراما غير ضرورية هو بالتأكيد ليس جاهزاً للزواج. إذا غضب شريكك على أصغر أمر، فليس هناك ما يضمن أنه سيستمع إليك بصبر عندما يتعلق الأمر بالمناقشات المهمة كالتخطيط للزواج والاستقرار والعائلة.
كيف تتخطى تحديات الزواج الثاني مع وجود أطفال؟
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