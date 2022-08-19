ما هي طرق تنظيف المنطقة الحساسة بعد الدورة الشهرية؟ ما هي العصائر الطبيعية التي تساعد على تحسين رائحة المهبل بشكل كبير؟ طرق علاج الحكة بعد الدورة الشهرية؟ وأهم النصائح للوقاية من حكة المهبل، وأفضل الأطعمة للتخلص من رائحة المهبل.

الدورة الشهرية تسبب للكثير من الفتيات التوتر لعدم معرفتهن في الكثير من الأحيان كيفية التعامل قبلها وخلالها وما بعدها، بالإضافة لبعض المواقف المحرجة التي قد تقع بها الفتيات بسبب الدورة الشهرية

ومن الأمور الضرورية التي يجب على كل فتاة الاهتمام والانتباه لها، هو نظافة المنطقة الحساسة بعد الدورة الشهرية من أجل نظافتها وسلامة المنطقة الحساسة الصحية.

6 طرق تنظيف المنطقة الحساسة بعد الدورة الشهرية

الاغتسال بعد الدورة الشهرية

يجب الحرص على الاغتسال على الفور بعد انتهاء الدورة الشهرية وخروج كافة الإفرازات التي عادة ما ترافق نهاية الدورة، ولا تؤجلي الاستحمام أبدًا حتى ولو ليوم وذلك حتى لا تتكون الفطريات والبكتيريا الضارة في المنطقة الحساسة.

يجب تنظيف المنطقة الحساسة بعد الدورة الشهرية بالماء الدافئ، وتنظيفها من الأمام إلى الخلف، والحرص على الوصول إلى الجوانب وجميع الثنايا.

عدم استخدام الصابون العادي

ابتعدي عن استخدام الصابون العادي خلال عملية تنظيف المنطقة الحساسة، لأنه قد يسبب الالتهابات وتهيج الجلد، استبدلي الصابون العادي بغسول طبيعي أم مطهر طبي

حوض الاستحمام الدافئ

في حال كنت تعانين من الحساسية أو الحكة بعد الدورة، عليك اتباع هذه الطريقة للتخلص من الحكة وهي الجلوس لمدة 10 دقائق تقريبًا، في حوض مليء بالماء الدافئ مع نصف كوب من الملح الخشن حيث إن الملح يساعد على تخفيف الالتهابات

تجفيف المنطقة الحساسة

يجب عليك الحرص على تجفيف المنطقة الحساسة جيدًا بعد الانتهاء من الاغتسال وذلك تجنبًا للرطوبة التي قد تسبب انتشار الفطريات والبكتريا الضارة.

إزالة الشعر

من الضروري إزالة الشعر بعد الدورة الشهرية بشكل خاص من المنطقة الحساسة، لا سيما أن الشعر ينمو بشكل أكبر وأسرع خلال وبعد الدورة الشهرية.

الملابس القطنية

الملابس القطنية تساعد بشكل خاص على امتصاص العرق وبذلك ضمان عدم انبعاث الرائحة الكريهة من هذه المنطقة، ويفضل ارتداء الملابس الداخلية القطنية بدلًا من الصناعية في كافة الأوقات وليس فقد بعد الدورة .

عصائر طبيعية تساعد على تحسين رائحة المهبل بشكل كبير

هناك بعض العصائر الطبيعية التي تساعد على تحسين رائحة المهبل بشكل كبير، كما أنها تساعد على تحسين الإفرازات المهبلية، وتجعلك تشعرين بالانتعاش، وهذه العصائر هي:

عصير الرمان

عصير التوت

عصير الأناناس

عصير الجزر

طرق علاج الحكة بعد الدورة الشهرية

استخدام فيتامين هـ لأنه يحتوي على فيتامين هـ، مثل: الكريمات أو الأدوية أو التحاميل على تخفيف حكة المهبل الناتجة بسبب التهاب الجلد التماسي أو الدورة الشهرية.

استخدام سدادات ذات مقاس مناسب وتجنب المقاسات عالية الامتصاص ما لم تكن هناك ضرورة لذلك.

التحول لاستخدام كؤوس الحيض أو الفوط أو الملابس التحتية القابلة للغسل.

تجنب استخدام المنتجات المعطرة مثل مناديل التطهير المعطرة في المنطقة المهبلية.

يجب غسل المنطقة المهبلية بالماء فقط والصابون يجب أن يكون بدون لون أو رائحة.

نصائح للوقاية من حكة المهبل

الابتعاد نهائياً عن استخدام ورق التواليت أو الفوط المعطرة أو البخاخات النسائية.

يجب غسل منطقة المهبل باستخدام الماء والصابون غير المعطر.

يجب تغيير الملابس الداخلية بشكل يومي.

استخدام الواقي الذكري خلال الجماع لمنع انتقال الأمراض الجنسية.

من الأفضل تجنب ممارسة الجنس قبل علاج الحكة.

يجب الحرص على الامتناع عن حك المنطقة لكي لا يزيد تهيجها.

يفضل ارتداء الملابس الداخلية القطنية لأنها تساعد على تخفيف الحكة حيث أنها تسمح بتمرير الهواء، أما الملابس التي لا تسمح بذلك تزيد من الالتهابات الفطرية التي من شأنها التسبب في حكة المهبل.

أفضل الأطعمة للتخلص من رائحة المهبل

الزعتر.

البردقوش.

القرفة.

الكركم.

الزوفا.

بذور الكتان المطحونة.

براعم البرسيم.

براعم البروكلي العضوية.

طرق بسيطة للتخلص من رائحة المهبل

شرب الكثير من الماء طوال اليوم لطرد السموم والبكتيريا الضارة من الجسم. وسوف تساعد أيضاً في درء مجموعة متنوعة من القضايا الصحية.

تجنب الكربوهيدرات المكررة و الكافيين والمشروبات السكرية. السكر يحفز انتاج الخميرة.

تحقق من وجود علامات محتملة للعدوى التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة.

الحفاظ على النظافة الشخصية السليمة.

في حال حدوث المشكلة في الغالب بعد الجماع، ببساطة غسل المهبل مع الصابون المعتدل والمياه بعد ممارسة الجنس .

ممارسة الجنس الآمن.

إذا كانت المشكلة حادة أو لا تعالج باستخدام العلاجات المنزلية يقترح عليك استشارة الطبيب .

ارتداء سراويل قطن 100٪ أن تسمح دوران الهواء وتساعد على الحفاظ على الفرج مع التهوية ، وبالتالي تجنب التعرق المفرط.

تغيير بطانات اللباس الداخلي في كثير من الأحيان.

تجنب استخدام المنتجات المعطرة لأنها قد تساهم في درجة الحموضة المهبلية غير المتوازنة.

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