مشروبات تساهم في تنزل الدورة الشهرية بسرعة

الدورة الشهرية تبدأ عند الفتيات بمجرد دخولها فترة البلوغ نتيجة لإفراز هرمون الإستروجين والبروجيسترون، وأثناء الدورة الشهرية، يبدأ الرحم بتكوين جدار إسفنجي رقيق استعدادا لاستقبال بويضة ملقحة، وعندما لا يحدث تلقيح للبويضة ولا يحدث حمل، يتخلص الرحم من هذا الجدار الإسفنجي من خلال النزيف الشهري أي الطمث. تبدأ الدورة الشهرية مع أول يوم لنزول قطرات الدم وحتى أول يوم لنزوله في فترة الطمث التالية.

وفي هذا المقال نقدم لكم 8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم:

1- القرنفل:

القرنفل يعد من أعشاب تنزل الدورة الشهرية بسرعة وتقليل آلامها وتنظيف الرحم وتنظيم الدورة الشهرية، بالاضافة إلى فوائد القرنفل الأخرى في علاج عسر الهضم وانتفاخ المعدة والرغبة المستمرة في القيىء خصوصًا لدى الحوامل في مراحل الحمل الأولى.

2- اليانسون:

لليانسون فوائد عديدة منها طرد البلغم واليانسون مفيد جدًا خلال الولادة والرضاعة وفي تنزبل الدورة في يوم، كل ما عليكِ القيام به هو إضافة 1 ملعقة من اليانسون إلى 1 كوب من الماء المغلي واشربيها يوميًا قبيل الدورة ويمكنك تحلية اليانسون بإضافة السكر أو أحد بدائله أو العسل.

3- الزنجبيل:

تأثير الزنجبيل على الدورة الشهرية متميز للغاية فالزنجبيل مفيد جدًا في تنزيل الدورة المتأخرة وإدرار اللبن، وكذلك الحماية من الأمراض خاصة مرض السكر عن طريق تقليل مستوى السكر فى الدم وتقليل مستوى الكوليسترول الضار الذي يترسب على جدران الأوعية الدموية والشرايين فيزيد من احتمالات الإصابة بجلطات القلب وانسداد وتصلب الشرايين بالإضافة إلى أنه معروف منذ القدم كمنشط جنسي طبيعى يساعد في التغلب على ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال. قد يعجبك أيضاً: فوائد الزنجبيل للحامل في الشهر التاسع

4-عصير الجزر:

يساعد تناول عصير الجذر على تنزيل الدورة لغنى الجزر بمادة البيتاكاروتين وهى مادة مهمة للجسم والبشرة والشعر تسهم بشكل لافت في تسهيل نزول الدم خلال الدورة الشهرية.

5- المشروبات الغنية بفيتامين C:

تناول المشروبات الغنية بفيتامين C مثل عصير البرتقال يسهم في نزول الدورة بسهولة لأن فيتامين C، يحتوى على مواد طبيعية تساعد في تحفيز إنتاج هرمون الأستروجين الذي يسهم فى بناء بطانة الرحم وتنزيل الدورة فى يوم واحد على الأكثر.

6- القرفة:

القرفة تسهم في تنزيل الدورة الشهرية المتأخرة وتساعد في إنتظام الدورة الشهرية وتنظيف الرحم وتقلل من آلالام المصاحبة للدورة، يمكنك شرب القرفة يوميًا بإضافة 1 ملعقة من القرفة إلى كوب من اللبن الحليب أو تحليتها بإضافة العسل ليصبح طعمها أكثر قبوًلا كما للقرفة فوائد أخرى حيث تعد من طرق الإجهاض بالأعشاب في المنزل التى تفيد فى التخلص من الحمل العارض الغير مخطط فى مراحله الأولى. قد يعجبك أيضاً: هذه هي أضرار القرفة الخطيرة على صحة الجسم!‎

7- عصير الجرجير:

عصير الجرجير من مشروبات تنزل الدورة الشهرية المفيدة بالإضافة إلى فوائده الأخرى المعروفة في تطويل الشعر وعلاج تقصف أطرافه يمكنك فرم عدد 2 حزمة جرجير وتصفيتها بشاشة وإضافة الناتج إلى كوب ماء أو إلى كوب من الحليب أو إلى كوب من عصير القصب حسب اختيارك وتفضيلك لتقوية الدورة لديك والمساهمة في انتظامها. قد يعجبك أيضاً: الجرجير الحل الأنسب لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية

8- الحلبة:

تناول الحلبة سواء بإضافة اللبن أو تحليتها بالعسل يسهم في تقليل من آلام الدورة وينزل الطمث، احرصى على شرب 1 كوب من الحلبة باللبن يوميًا قبيل الدورة بثلاث أيام لتنزيل الدورة بسلاسة.

وهناك أسباب رئيسية لتأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد:

1- التوتر: التوتر يمكن أن يؤثر على أشياء كثيرة في حياتنا، بما في ذلك الدورة الشهرية، أحيانا نكون متوترين للغاية مما يجعل الجسم يقلل من هرمون (gnrh)، والذي يؤثر على الإباضة أو الحيض. والمتابعة مع طبيبك ستساعدك على معرفة ما عليك القيام به للاسترخاء والعودة إلى الموعد الطبيعي للدورة، وهذا يمكن أن يستغرق أحيانًا بضعة أشهر أو أكثر.

2- المرض: المرض القصير المفاجئ أو حتى المرض الطويل يمكن أن يسبب تأخر في الدورة الشهرية، ويكون هذا بشكل مؤقت عادة، ولكن إذا كنتي تعتقد أن هذا هو السبب في تأخر الدورة لوقت طويل، يمكنك التحدث إلى طبيبك حول متى يتوقع أن تعود الدورة الشهرية.

3- التغيير في الجداول: يمكن لتغيير المواعيد في يومك أن يغير أيضًا ساعة جسمك، إذا كان عملك يتطلب تغيير المواعيد صباحًا ومساءًا قد تلاحظين مشاكل مع توقيت الدورة الشهرية.

4- التغيير في الأدوية: إذا كنت تجربين دواء جديد قد يكون تأخر الدورة الشهرية أو غيابها هو النتيجة، يمكنك التحدث مع طبيبك حول هذه الآثار الجانبية، وهذا من الشائع جداَ مع بعض طرق تحديد النسل، إذا قمت بتغيير الأدوية يجب التأكد من الآثار التي قد تترتب على الدورة الشهرية، حتى لو كنتي لا تعتقدي أنه سيكون هناك تغيير كبير.

5- زيادة الوزن: يمكن لحمل الكثير من الوزن حدوث تحول هرمونيا في الدورة الشهرية أو حتى منعها، ومعظم النساء تشهد عودة لدورات العادية والخصوبة مع فقدان بعض الوزن، حتى لو كانت لا تزال تعاني من زيادة الوزن.

6- نقص الوزن: إذا لم يكن لديك ما يكفي من الدهون في الجسم سوف لا يكون لديك دورات منتظمة أيضًا، وعادة زيادة الوزن سوف تساعد في انتظامها.

7- الحساب الخاطئ: الدورة الشهرية تختلف من إمرأة إلى أخرى، حين نقول أن متوسط الدورة الشهرية هو 28 يوم، هذا ليس صحيحًا بالنسبة للجميع، أحيانًا نعتقد أن الدورة تأخرت ولكن في الواقع أننا ببساطة قد أخطأنا.

8- شبه انقطاع الطمث: شبه انقطاع الطمث هو فترة من الزمن حيث الإنتقال من سن الإنجاب إلى سن عدم الإنجاب، قد يكون لديك فترات أخف أو أثقل، وأكثر تكرارًا أو أقل توترًا قبل انقطاعها، ولكن في الغالب سيكون هناك شيء غير طبيعي، إذا كنت لا ترغبين في الحصول على الحمل، تأكدي من الاستمرار في استخدام وسائل منع الحمل لأن من المحتمل أن تكوني لا تزالين خصبة على الأقل لبعض الوقت.

9- انقطاع الطمث: أو كما يسمى خطأً سن اليأس، وهو عندما تصلين إلى وقت لا يحدث فيه حيض أو إباضة، وانقطاع الطمث يمكن أن يكون حدثًا طبيعيًا أو قد يحدث جراحيًا أو من خلال مادة كيميائية مثل أشكال مختلفة من العلاج الكيميائي.

10- الحمل: وأخيرًا قد تتأخر الدورة الشهرية لأنك حامل، واختبار حمل بسيط يمكن أن يساعد عادة على تحديد ما إذا كنت حاملًا أم لا، وهناك اختبارات الحمل بالبول واختبارات الحمل بالدم.

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