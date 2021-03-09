6 علامات تدل على أن طفلك مضطرب عقلياً ويحتاج إلى المساعدة

مع تصاعد مستوى القلق والتوتر في العالم، وفي ظل جائحة فيروس كورونا ، حظيت مناقشات الصحة النفسية بالاهتمام الكبير. ومع ذلك ، أثناء الحديث عن اضطرابات الصحة العقلية لدى البالغين يتم الآن أخذها على محمل الجد ويتم النظر فيها بقلق شديد...

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أهمية التعرف على مشاكل الصحة النفسية عند الأطفال

نظرًا لأن الأطفال أكثر عرضة للظروف المختلفة ، فمن الأهمية بمكان التعرف على مشاكلهم وتزويدهم بالحلول الصحيحة. مثل الكبار، لدى الطفل أيضًا عواطف ومشاعر ورغبة في التعبير عن رسالته ونشرها.

تُعرَّف الصحة النفسية بأنها الصحة العامة التي يشعر بها المرء عندما يكون قادرًا على جمع أفكاره وتنظيم مشاعره بالطريقة الصحيحة، دون أي شعور بالضيق وعدم الراحة. لذلك ، إذا وجد الطفل صعوبة في نقل أفكاره ، فمن المحتمل أنه يشعر أيضًا بالانسحاب والقلق.

علامات تحذيرية تدل على أن طفلك مضطرب عقلياً

من التقلبات المزاجية المتزايدة إلى الكآبة المستمرة إلى الشعور بالوحدة يمكن أن تشير إلى شعور طفلك ومدى الانزعاج الذي يشعر به من الداخل. إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تخبرك كيف قد يكون طفلك مضطربًا وحزينًا عقليًا.

تقلبات مزاجية شديدة

في حين أن البالغين أكثر تنظيماً وأكثر كفاءة لفظياً ، فإن الأطفال لا يملكون القدرة على التعبير من خلال الكلمات المفصلة بشكل جيد. ومع ذلك ، إذا بدا أن طفلك يعاني من نوبات من الغضب و / أو استمر في إظهار نوبات من العواطف ، فقد حان الوقت للتعامل مع الموقف والتواصل معه. في حين أن نوبات الغضب البسيطة مفهومة ، فإن التقلبات المزاجية الشديدة يمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة.

الحزن المستمر

يمكن للأطفال الانتقال من كونهم سعداء جدًا إلى كئيبين للغاية. إذا كان هذا أمرًا معتادًا ويتقلب على أساس الحالة المزاجية لطفلك ، فلا داعي للقلق على الأرجح. ومع ذلك ، إذا ظل طفلك حزينًا لفترات طويلة من الزمن ولم يظهر أي علامة على التحسن ، فقد حان الوقت للتدخل وإخباره أنك موجود لمساعدته.

الانفصال المفاجئ عن الأهل والأصدقاء

بالنسبة للطفل والأسرة والأصدقاء هم كل شيء. ولكن إذا كانوا مضطربين عقليًا ، فمن المرجح أنهم سيعزلون أنفسهم ويبتعدون عن التفاعلات الاجتماعية. على عكس طبيعتهم المعتادة ، سيبدون أكثر انسحابًا ، ولهذا السبب يجب أن تحاول إنقاذهم وتساعدهم سريعا.

تغييرات في الأداء الأكاديمي

إلى جانب التغيير في موقفهم ونهجهم تجاه الناس ، إذا كان طفلك منزعجًا ، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على أدائه المدرسي وأنشطته اللامنهجية. سيكون أداؤهم سيئًا وفرص تلقي شكوى عالية. ومع ذلك ، بدلاً من إغراق طفلك بأسئلة مختلفة ، امنحهم سماعًا واستمع إلى ما سيقولونه. ربما سينفتحون عليك ، مما يساعدك على فهم جوهر المشكلة.

صعوبة النوم

من المرجح أن يعاني أي شخص منزعج من أفكاره أو قلق أو متوتر من الأرق ، نظرًا لأن معظم الساعات تذهب إلى الإفراط في التفكير. قد يكون هذا هو الحال مع الأطفال أيضًا. ستؤدي عقولهم المضطربة إلى تعطيل نمطهم وستلاحظ أنهم يجدون صعوبة في النوم في الوقت المحدد لهم.

عندما يؤذون أنفسهم أو يتحدثون عن إيذاء النفس

واحدة من أكثر المؤشرات خطورة على مشاكل الصحة العقلية لدى طفلك هي عندما يتحدثون باستمرار عن سيناريوهات عنيفة أو إيذاء النفس. لهذا من المهم أن تتواصل معهم وأيضًا استشر معالجًا نفسياً. لا تدع طفلك يشعر بالإهمال في مثل هذه الأوقات ، ولا يجب أن تجعله يشعر بأي اختلاف. عاملهم بشكل طبيعي ولكن أيضًا انتبه بشكل خاص لسلوكهم.

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