6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022 الانغماس في روح الشهر الكريم يجب إلا يكون فقط بالأطباق المميزة والمتنوعة، بل يجب ان يشمل الروحانيات الأخرى المرتبطة بالزينة والأثاث والإكسسوارات ذات الطابع الإسلامي التي تدخل البهجة إلى القلوب وتذكرنا بجمالية الفن الإسلامي والخط العربي والروائح الرمضانية الخاصة.

ولا شك أن متاجر الديكور المنزلي تبذل قصارى جهدها عندما يتعلق الأمر بعرض تشكيلة متنوعة من الزينة والأثاث والإكسسوارات الخاصة بالشهر الفضيل. فالمنزل هو الملاذ الآمن الذي تشعر فيه بالانتماء، والذي يعكس شخصيتك وأسلوبك. تذكر عند تزيين منزلك للشهر الكريم ، يمكن للأثاث والإكسسوارات المناسبة أن تخلق إحساسًا بالسلام وتستحضر روح رمضان.

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

اتجاهات موسم رمضان 2022:

الزخارف الإسلامية والمغربية

تعتبر الزخارف المغربية رائجة هذا الموسم ، حيث تم رصد أنماط متنوعة من الخزف والزجاج والوسائد المستوحاة من الطابع المغربي المراكشي. وستعمل اللمسات الذهبية والفضية والمعدنية على تعزيز هذا الطابع الدافئ والمريح. يمكنك أيضًا إدخال لمسات فخمة مثل الرخام والاكريليك والزجاج.

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

الإكسسوارات واللوحات ذات الطابع الإسلامي

وهي فئة شائعة أخرى في هذا الوقت من العام. قم بإنشاء زوايا خاصة للصلاة، عن طريق تزيين الجدار بالديكور الإسلامي والفوانيس الرمضانية المشهورة لخلق جو روحي.

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

أدوات التقديم

تعد من أكثر الإضافات فعالية إلى مائدة الإفطار والسحور ، حيث تقدم معظم العلامات التجارية لديكور المنزل أواني الطعام المصنوعة يدويًا وأدوات المائدة وأطقم الشاي، وحتى علبة المناديل الذهبية، والصواني والمفارش؛ وأكواب الشاي التقليدية والمزينة بزخارف ملونة إسلامية ومغربية.

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

الإكسسوارات المعاصرة

يمكن أن تجعل غرفة المعيشة أو الطعام تشعر بالحداثة والحيوية - فقط تأكد من أنها رفيعة الذوق. اختاري اطباق خزفية لترتيب التمور والحلويات. بالإضافة الى ساعات الحائط ذات العناصر الإسلامية والزيوت العطرية والمزهريات وحاملات الشموع .

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

أشجار الهلال

لازالت دارجة هذا العام مع إضافات جديدة مميزة مثل الأضواء الملونة وبطاقات المعايدة. يمكنك اختيار اشكال مختلفة مصنوعة من الخشب أو الكرتونة المقوى.

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

قطع الأثاث المميزة

عند التسوق في رمضان ، من الجيد التفكير على المدى الطويل واختيار القطع التي يمكن تعديلها لاستخدامها في المستقبل. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد مساحة جلوس أكبر في منزلك لشهر رمضان ، فيمكنك شراء المساند متوسطة الحجم أو المقاعد الفردية التي لا تشغل مساحة كبيرة أثناء ترتيبها في الغرف. فيما يتعلق بأثاث الطعام ، تعتبر الطاولة القابلة للتمدد استثمارًا جيدًا حيث يمكنها استضافة جميع ضيوفك لتناول الإفطار.

6 نصائح اتيكيت ديكور المنزل لرمضان 2022

ما يجب فعله وما لا يجب فعله:

إنشاء مساحة مخصصة للصلاة في منزلك ، زينها بالفن الإسلامي ، والسجاد الصلاة الفاخر ومكتبة صغيرة للكتب القرآن والقصص الإسلامية لقراءتها للأطفال. التأكد من وجود مقاعد كافية لاستيعاب جميع ضيوفك إذا كنت تخطط لاستضافة الاهل والاصدقاء. استثمر في مجلس أو مجموعة طعام كبيرة تفي بمتطلباتك. احرق البخور في المنزل للتأكد من رائحته الجذابة. تتوفر شعلات البخور في مجموعة من التصاميم المذهلة التي تضيف إلى المظهر الداخلي الخاص بك. تنظيم المطبخ وتحديد ما ستطبخه كل يوم مسبقًا. ترتيب معدات الطهي لسهولة الاستخدام والتأكد من أنها كلها صالحة للعمل. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فاستثمري في أدوات المطبخ وأدوات المائدة وأواني الطعام عالية الجودة. لا تعرض ديكورًا ورسومات جدارية خادشه للحياء لأنها تتعارض مع أحكام الإسلام. لا تضع منافض للسجائر على طاولة القهوة. لا تضع الفاكهة أو الحلوى على مائدة الطعام خلال ساعات الصيام.

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