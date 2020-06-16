6 نصائح بعد تركيب دعامة القلب

دعامة القلب شبكة معدنية ملفوفة حول قسطرة بالونية ويتم إدخالها داخل شرايين القلب التاجية حيث يتم توسيع ضيق شرايين بالبالونة.

دعامة القلب لفتح الشرايين المتضيقة، ومنع تضيقها مرة أخرى، بالإضافة إلى دورها في تقليل فرصة الإصابة بالسكتة القلبية، وهي أنبوب معدني صغير، قابل للتمدد، تتوفر بعدة أشكال، منها اللفائف أوالشبكات السلكية.

ومن الجدير بالذكر أنّ تضيق الشرايين يحدث بسبب تراكم المواد الدهنية المسماة بالبلاك، حيث تقلل هذه الترسبات الدهنية من تدفق الدم إلى القلب، مما يسبب الشعور بألم الصدر، أو حدوث السكتة القلبية في حال إغلاق الشريان بالكامل نتيجة تكوّن خثرة دموية في ذلك الشريان.

وفي الحقيقة توضع دعامة القلب في الجزء الذي تم توسيعه من الشريان المتضيق أثناء عملية رأب الأوعية الدموية ، وتترك في ذلك المكان بعد أن يتم تمديدها لتضمن بقاء الشريان مفتوحاً، ومع الوقت تنمو بطانة الشريان حول الدعامة، بحيث تصبح الدعامة جزءاً من جدار الشريان.

ويمكن تقسيم الدعامات إلى نوعين أساسيين؛ هما الدعامات المعدنية العارية والدعامات المغطاة واختصاراً DES، حيث إنّ الدعامات المغطاة تفرز كمية من الدواء داخل الشريان بشكلٍ بطيء، إذ يساعد هذا الدواء على وقف نمو الأنسجة المبطنة للشريان بشكلٍ كبير، مما يمنع تضيق الشريان مرة أخرى.

أصبحت مؤخراً دعامة القلب من الحلول التي يلجأ إليها الطبيب لتوسيع الشرايين ومنع تضيقها مرة أخرى، كما أنها تقلل من فرص حدوث السكتة الدماغية.

ولم تعد عملية تركيب دعامة القلب صعبة مثلما كانت من قبل، ولكن تزداد مخاطرها مع تقدم المرحلة العمرية.

وتحتاج دعامة القلب إلى أخذ الكثير من الإحتياطات بعد تركيبها، حتى يتفادى المريض أي مشكلات صحية بالقلب وأن تقوم الدعامة بوظائفها بصورة أفضل.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح بعد تركيب دعامة القلب:

1- يجب الإلتزام بجرعات الأدوية التي يقررها الطبيب، فعملية دعامة القلب تتطلب الإستمرارية على تناول بعض الأدوية مدى الحياة، وأي خطأ في أخذ هذه الأدوية، يمكن أن يسبب مضاعفات صحية.

ومن أهم وظائف الأدوية، تقليل فرص انسداد الشرايين مرة أخرى، تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، بالإضافة إلى أدوية الضغط والسكري في حالة الإصابة بهذه الأمراض.

ومن أكثر الأخطاء خطراً على الصحة هو توقف المريض عن الأدوية، فقد يؤدي هذا إلى تخثر الدعامة وانسدادها، وبالتالي الإصابة بجلطة حادة في القلب.

2- يجب الإمتناع عن التدخين لأنه من أكثر العادات الخطيرة على الصحة بشكل عام، وخاصة لدى مريض القلب، حيث يساهم التدخين في زيادة فرص أمراض القلب وتضيق الدعامة.

3- يستلزم إجراء الفحوصات للتأكد من سلامة القلب وعدم وجود أي مشكلة أخرى بعد تركيب الدعامة، وكما أن بعض الحالات تستدعي إضافة أدوية أو إلغاء أدوية وكذلك تغيير الجرعات، وهذا ما يمكن أن يحدده الطبيب بعد الإطلاع على أشعة القلب.

4- الابتعاد عن التعب والتوتر والإجهاد الشديد سواء الأحمال الثقيلة أو ممارسة الرياضات القاسية على الجسم.

5- الإنتظام على ممارسة الرياضة،مثل المشي والسباحة الخفيفة وركوب الدراجات، لما لها من تأثير إيجابي على صحته، كما أنها تساعد في مقاومة انسداد الشرايين.

6-التركيز على الأطعمة الصحية التي تمده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه ليزداد قوة وصحة، تجنب تناول الأطعمة الدسمة والدهنية.

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