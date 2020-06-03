6 نصائح لاستغلال مساحات التخزين الصغيرة

الخزانة هو مكان يمكنك فيه تكديس الأشياء للحفاظ على مطبخك خاليًا من الفوضى. ولكن ماذا تفعل عندما يكون المكان المفترض أن يبقى منظمًا صغير الحجم؟ لذا عليكة الإستماع إلى تلك النصائح والحيل لتنظيم مساحتك الصغيرة والوصول إلى ما تحتاجينه بشكل أسرع واكثر نظاماً أثناء الطهي.

هناك العديد من الطرق لجعل خزانة المؤن تبدو جميلة مع وضع كل شيء في مكانه، على الرغم من أن بعض الإصلاحات سهلة، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى إنفاق القليل من المال لمساعدتك على الحصول على مزيد من التنظيم، اليوم، قمنا بتجميع قائمة من الحيل السهلة التي يمكنك استخدامها للحفاظ على خزانة المؤن الصغيرة الخاصة بك منظمة.

ونقلاً عن "موقع حلوة" نقدم لكم 6 نصائح لتنظيم مساحة تخزين صغيرة:

- الرفوف، يعد استخدام الرفوف أمرًا ضروريًا للخزانات الصغيرة لأن مساحة التخزين مهمة جدًا. لتوفير مساحة أكبر، يمكنك تثبيت أرفف سلكية في الجزء الخلفي من أبواب الخزانة.

- استخدام حاويات بلاستيكية واضحة لتخزين الحبوب والمكسرات وأشياء أخرى. لن تشغل مساحة كبيرة وتساعدك على الاستفادة القصوى من مساحتك.

- أحد أفضل الطرق لتوفير مساحة تخزين أكبر هو استبدال الرفوف الثابتة بأرفف قابلة للسحب. سيسهل عليك الوصول إلى العناصر الموجودة في الخلف والتي غالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد.

- يمكنك تعليق الخطافات الصغيرة ووضع أواني الطهي الأقل استخدامًا في خزانة المؤن. أو يمكنك استخدامه لحمل التوابل والأغطية والأشياء الأخرى التي يمكن أن تستخدم بعض التنظيم.

- كما يمكن استخدام منظم الأحذية البلاستيكية لتخزين التوابل وجميع الأشياء الصغيرة التي يمكنك وضعها هناك. وسوف يضيف مساحة إضافية لتخزين الأشياء.

- شراء سلال صغيرة وتخزين مكونات المطبخ فيها. يمكنك تسميتها وتجميعها بالطريقة التي تريدها. سيجعل الأمور متاحة لك بسهولة عندما يكون عليك إعداد عشاء سريع.

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