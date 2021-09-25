6 نصائح لتعليم طفلك مهارات التركيز عندما يتعلق الأمر بالأطفال ، يسهل تشتيت انتباههم عن الأشياء التي تحيط بهم. نظرًا لطبيعتهم الفضولية ، غالبًا ما تجذبهم الأشياء التي لا يعرفونها أو لم يروها أو يختبرونها. يشعر معظم الأطفال بالضيق والقلق ، كلما احتاجوا إلى التركيز. غالبًا ما يجد الآباء أنفسهم يصرخون ويعاقبون الأطفال على نفس الشيء. ومع ذلك ، فهذه ليست بالضبط الطريقة التي تتعامل بها مع مثل هذه المشكلة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك على الحفاظ على تركيزه، وبناء التركيز والبراعة في كل ما يفعله في الحياة.

6 نصائح لتعليم طفلك مهارات التركيز

عرّفهم على الألعاب والألغاز التي تتطلب التركيز

في حين أن الأطفال أبرياء ، فإن عقولهم لديها القدرة على استيعاب المعرفة بسهولة بالغة. كل ما يحتاجونه هو دفعة ، شيء لتحفيز عقولهم. لتحسين تركيزهم ، يمكنك دائمًا تشجيعهم على ممارسة الألعاب والانغماس في الأنشطة التي تتطلب التركيز. يمكن أن تؤدي ألعاب التفكير مثل ألغاز الصور وألغاز الكلمات المتقاطعة إلى زيادة مستويات تركيزهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تعريفهم بألعاب التفكير مثل الشطرنج ، ولودو ، وما إلى ذلك.

استثمروا في نظام غذائي صحي ومغذي لهم

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على قوة تركيز طفلك. إذا كان طفلك جائعًا ، فمن المحتمل أن يظل مشتتًا طوال الوقت. بجانب ملء بطونهم ، انتبه لما تطعمهم. تعتبر الخضار الخضراء والأسماك الدهنية مثل السلمون والتوت والفواكه رائعة لصحة دماغ طفلك وذاكرته.

التزم بالروتين

اتباع جدول زمني مهم للغاية. لا يساعدك الروتين على إدارة وقتك فحسب ، بل يحافظ أيضًا على تركيز الطفل على الأشياء التي يتعين عليه إنجازها في يوم واحد. سواء كان ذلك وقت الدراسة أو وقت اللعب ، فهم يعرفون متى يفعلون عندما يتبعون خطة معينة.

6 نصائح لتعليم طفلك مهارات التركيز

الراحة مهمة للغاية، تأكد من حصولهم على الكثير منها

بين الدراسة أو الأنشطة ، يجب أن تمنح طفلك فترات راحة متكررة. بدون راحة ، من المحتمل أن يفقد طفلك الاهتمام وقد يفقد قوة تركيزه. وبالمثل ، تأكد من حصوله على قسط كافٍ من النوم ليلاً. النوم الكافي هو المفتاح لامتلاك عقل صحي ونشط ، ليس فقط عند الأطفال ولكن للبالغين أيضًا. يمكن أن يوقظهم النوم الجيد أثناء الليل بقوة كبيرة وحماس وتركيز أكبر.

تعرف على إمكانات طفلك ومحدوديته

لا تجبر طفلك على التركيز. بدلاً من ذلك ، تعرف على إمكاناته وعرفه على نهج التعلم الذي يناسبه على أفضل وجه. يمكن أن تأتي المعرفة في أشكال عديدة. لا يجب أن يقتصر على الكتب. يمكن أن يكون مرئيًا وفنيًا وسمعيًا ويمكن أيضًا تسهيله من خلال الأنشطة الترفيهية مثل الرقص والاستماع إلى الموسيقى وما إلى ذلك. إذا كنت حريصًا على تحسين وبناء تركيز طفلك ، فدعه ينغمس في عملية التعلم التي يستمتع بها.

قم بإعداد نظام للمكافآت

في حين أن البعض قد يرى هذا على أنه رشوة وقد ينصحك بعدم القيام بذلك، إلا أن المكافآت للأطفال لا يجب أن تكون نقدية فقط. عندما تشعر أنهم قد تفوقوا على أنفسهم، يمكنك دائمًا الثناء عليهم ، ومنحهم بعض المكافآت الإضافية ، والسماح لهم بدراسة شيء آخر أو مجرد منحهم استراحة. لذلك في المرة القادمة عندما يشعرون أنهم سيكافئون، يكونون أكثر تركيزًا لإنهاء عملهم بجدية أكبر، بأقصى تركيز.

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