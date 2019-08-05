6 نصائح للفتيات للعناية بالشعر الخفيف

يمكن أن يكون تصفيف الشعر الناعم والخفيف متعباً جداً. فهذا النوع من الشعر، من الصعب أن يتحمل التجاعيد أو أي تسريحة . والأسوأ من ذلك كله هو أن هذا النوع من الشعر يلتصق بالرأس في نهاية اليوم. لحل هذه المشكلة، إليك بعض العادات والحيل اليومية التي يمكن أن تمنحك شعراً أكثر كثافة:

1. تغيير الشامبو

أفضل طريقة للحصول على شعر كثيف هو الاستعانة بشامبو يزيد كثافة الشعر ، مما سيساعد على إعطاء شعرك حجما ووزنا وليونة.

2. استخدم الملطف بالطريقة الصحيحة

إذا كنت ترغب في ترطيب شعرك ، فما عليك سوى وضع الملطف على أطراف الشعر فقط. يمكنك أيضًا استخدام مصل الشعر بعد غسل شعرك على الاطراف لتجنب التشابك.

3. استخدام المجفف

بعد غسل شعرك ، اقلبي شعرك رأسًا على عقب لتجفيف الهواء. بمجرد أن يصبح أقل رطوبة ، استخدمي المجفف مع فرشاة مستديرة. بعد ذلك ، اقلبي شعرك مرة أخرى وجففي بقية الشعر. أخيرًا ، دعي شعرك يستقر لبعض الوقت قبل أن الخروج.

4. استخدام البكرات

إذا كان لديك وقت ، يمكنك استخدام بكرات الفيلكرو بعد تجفيف شعرك. لفي القسم الأمامي من الأمام بالبكرات. يمكنك الاحتفاظ بها لمدة 15 إلى 20 دقيقة للحصول على حجم وكثافة.

5. جربي التمشيط بالعكس

هناك طريقة أخرى للحصول على الحجم وهي تمشيط الشعر بالعكس. يمكنك عمل ذلك على دفعات عن طريق تمشيط خصلات الشعر .

6. استخدام الشامبو الجاف

اليوم يمكنك استخدام الشامبو الجاف للحصول على المزيد من الكثافة وامتصاص الزيت الزائد بلمح البصر.