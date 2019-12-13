6 نصائح للمحافظة على أمتعتك أثناء سفرك

يعاني الكثير من المسافرين من مشكلة فقدان الأمتعة في المطارات والموانئ، مما قد يفسد عليهم متعة رحلتهم ويؤدي إلى إعاقة حركتهم لفترة من الوقت إلى حين العثور على الحقائب.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات معينة لحماية الأمتعة والحقائب، والحفاظ على سلامتها. فيما يلي 6 نصائح لحماية الحقائب من الضياع أو التلف، أوردتها صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- الانتهاء من إجراءات دخول المطار مبكراً

يُنصح بالوصول إلى المطار والانتهاء من إجراءات الدخول في وقت مبكر لضمان عدم فقدان الحقائب، لأن معظم الأمتعة المفقودة عادة ما تعود لمن يقوم بتسجيل الدخول في اللحظات الأخيرة.

2- استخدم ملصق “قابل للكسر”

ينصح خبراء السفر بالطلب من موظفي المطار وضع علامة “قابل للكسر” على الأمتعة، لأنها حيلة تضمن حصول أمتعتك على عناية خاصة أثناء تحميلها ونقلها.

3- تجنب الإفراط في ملء الحقائب

حاول عدم تحميل الكثير من الأشياء في حقائبك لأنها تصبح ثقيلة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة احتمال تكسرها عندما يقوم العمال بنقلها وتكديسها داخل الطائرة.

4- اختيار ألوان مميزة

يمكنك اختيار ألوان مميزة وفاقعة لحقيبتك، لكي تتمكن من تمييزها عن غيرها من الحقائب التي عادة ما تكون متشابهة.

5- استخدام غطاء واقٍ للحقائب

حاول وضع غطاء يقي حقيبتك من الخدوش، ويميزها عن غيرها من الحقائب.

6- تجنب وضع قفل على الحقيبة

تجنب وضع قفل على حقيبتك لأن ذلك قد يثير انتباه اللصوص أو بعض ضعفاء النفوس من العمال ويعمدون إلى فتحها والعبث بمحتوياتها، لأن القفل قد يوحي بوجود أشياء ثمينة داخل الحقيبة.

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