6 نصائح للمحافظة على بشرة نضرة خلال فترة الاحتفالات

في الوقت الذي يبدو فيه مصطلح «بشرة ما بعد السهر» مثل شبح يظهر في موسم الحفلات تحديداً، يراه البعض الآخر مجرد عملية تسويقية تستهدف بيع مزيد من منتجات التجميل.

وسواء كان هذا أو ذاك، فإن المؤكد أن السهر الطويل وتناول الطعام غير الصحي والمشروبات الغازية أو المحلاة بالسكر تتسبب في انتفاخ البشرة وشحوبها وجفافها. فقد لا يضرّ السهر بين الحين والآخر ولا يترك أثره واضحاً، لكن الإسراف فيه يسيء إليها. لتجنب هذه الأضرار يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة مثل:



1- الاستعداد لهذا الموسم فترة طويلة، بالتقيد بعناية روتينية قدر الإمكان مع إضافة سيروم مضاد للأكسدة للحصول على دعم أكبر للبشرة.

2- تجنب المشروبات الغازية وتناول أكواب كافية من الماء بدلاً عنها لترطيب البشرة من الجفاف وتجنيبها الشيخوخة المبكرة، إذ يشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول السكر وزيادة التجاعيد، كونها تؤدي إلى انحلال الكولاجين.

3- تجنب الإسراف في أطعمة الحفلات، فهي قد تكون مُغرية خصوصاً في وقت متأخر من الليل، لكنها للأسف تستمد نكهتها ولذتها من الملح الزائد. لهذا يفضل تناول وجبة صحية ومتوازنة قبل الخروج من المنزل، تتضمن بعض الخضراوات، مثل الخيار والبروكلي، لاحتوائها على كمية من الماء تساعد في معالجة الجفاف.

4- تنظيف البشرة من الماكياج عملية في غاية الأهمية مهما كان الوقت متأخراً ومهما كنتِ متعبة. فهذه العملية البسيطة تجنب انسداد مسام البشرة وحدوث بقع بها. إذا لم تتمكني من غسل بشرتك بشكل صحيح، يمكنك استعمال مناديل تنظيف البشرة على الأقل.

5- أخذ قسط كافٍ من النوم لاستعادة الحيوية وإنعاش خلايا البشرة بعد أي حفل. لكن ليس قبل تنظيفها واستعمال كريم للمساء إضافة إلى شرب كوب من الماء.

6- اعتني بصحتك وبنفسك لأن ما يسببه السهر والأطعمة الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، من جفاف يجعل الوجه يبدو منتفخاً في الصباح. وهذا ما أكدته النجمة جوليان مور، التي اعترفت أنها تتجنب تناول أي طعام يحتوي على صلصلة الصويا، بما في ذلك السوشي في الليلة التي تسبق توزيع جوائز الأوسكار أو مناسبة مماثلة، لما يسببه من انتفاخ وتورم في الوجه. النجمة غوينيث بالترو تنصح بالتغلب على بعض آثار الانتفاخ باستعمال أداة التدليك الدوارة المصنوعة من حجر اليشم. فتدليك الوجه في الصباح يساعد في تحفيز البشرة وتنشيط الغدد الليمفاوية.

7- تخلصي من الهالات السوداء حول العينين باستعمال كريم يحتوي على الكافيين نظراً لقدرته على تخفيف التورم. كذلك يمكن الحصول على التأثير نفسه بوضع أكياس باردة من الشاي على العينين. ولأن تأثيرها قصير ومؤقت تجب المواظبة عليها بانتظام.

8- إذا لم تكن أي من هذه الطرق مجدية، وتريدين نتيجة آنية وسريعة لإخفاء آثار السهر والتعب، فعليكِ بمستحضرات التجميل، سواء كانت خافي عيوب أو كريم أساس من النوع الذي يرطب البشرة ويضفي عليها ألقاً لاحتوائه على ذرات خفيفة من الذهب.

وطبعاً مهم جداً إضفاء بعض اللون على وجنتيك للتخلص من شحوب البشرة. وأخيراً وليس آخراً؛ لا تقللي من شأن الماسكارا فهي تفتح العيون وتُضفي على الوجه مظهراً شاباً.

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