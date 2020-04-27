6 نصائح هامة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان

شهر رمضان المبارك هذا العام مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في العالم، فهل يؤثر هذ الفيروس على الصوم؟ وما النصائح لصيام صحي وللوقاية من مرض كورونا أيضاً؟

يحل شهر رمضان المبارك ضيفا على بيوت المسلمين هذا العام بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، مع اتخاذ العديد من البلدان إجراءات احترازية لمنع تفشي المرض، منها منع التجمعات الدينية وإغلاق الجوامع، رغم أن السمة الأساسية لهذا الشهر تمتاز بالاعتكاف في المساجد والتجمعات الاجتماعية حول موائد الإفطار ومع الأسر والأصدقاء.

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات خاصة تعنى بالقيام "بممارسات رمضانية آمنة في سياق جائحة كوفيد-19"، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لإيجاد لقاح وعقار للمرض، ولا سيما أن العدوى تنتشر بسبب المخالطة اللصيقة وعبر الرذاذ التنفسي وملامسة الأسطح الملوثة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لم تجرِ دراسات حتى الآن لمعرفة ارتباط المرض بالصيام، لكنها أكدت أن بإمكان الأصحاء الصوم، لكن ينصح المرضى بكوفيد-19 بأخذ رخصة شرعية بالامتناع عن الصوم، وذلك بالتشاور مع أطبائهم.

ودعت المنظمة إلى التغذية الصحية السليمة خلال فترة الصيام، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وتناول الأغذية الطازجة غير المعالجة.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح هامة للتعامل مع فيروس كورونا في رمضان:

1 - شرب كميات جيدة من الماء بين المغرب والعشاء

2- الإكثار من تناول السلطة الخضراء

3- يفضل بدء الإفطار بتمر ثم الشوربة

4- تناول الفواكة التي تحتوي على فيتامين سي

5- الامتناع عن العزومات والتجمعات العائلية

6- تجنب شراء أي مأكولات من المطاعم

10 نصائح لاعداد وجبة سحور ذات فائدة متكاملة للصائم

هذا ما يفعله صوم رمضان بالكورونا