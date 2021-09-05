7 أشياء يجب عليك فعلها في بداية كل يوم عمل

نريد جميعًا أن نؤدي أداءً جيدًا في حياتنا المهنية. لهذا ، نحن نعمل بجد ، ونحاول أن نكون في الكتب الجيدة لرؤسائنا ، ونقضي تلك الساعات الإضافية في العمل لتحقيق أهدافنا قبل الوقت. ومع ذلك ، لا يزال الكثير من الناس لا يحصلون على النجاح الذي يطمحون إليه. هذا بسبب بعض الأشياء الدقيقة التي تتجاهلها. وبالتالي ، إليك نظرة على الأشياء التي يجب عليك القيام بها في بداية العمل كل يوم.

خذ نفساً عميقاً

يبدأ الكثير من الناس العمل بسرعة كبيرة. بالنسبة لأولئك الذين يعملون من المنزل ، قد يكون ذلك بسبب نومهم الزائد ويبدؤوا العمل بعد الاستيقاظ مباشرة. بالنسبة لأولئك الذين يعملون من المكتب ، قد تشمل الأسباب ازدحام المرور أو بعض الأعمال المنزلية. في كلتا الحالتين ، يغوص الناس في الجنون. التباطؤ ، والتوقف للحظة ، وخلق روتين حول التمركز حول نفسك يمكن أن يصنع العجائب.

ابدأ كل يوم بعقل فارغ

على الرغم من أنك قد تضطر إلى حضور المشاريع والمناقشات التي غادرتها بعد ظهر الماضي ، فحاول التعامل مع كل يوم على أنه يوم جديد. اترك كل الطاقات السلبية من الأمس وراءك وركز على ما يحدث اليوم.

تناول وجبة فطور مناسبة

سواء كنت تعمل من المنزل أو من المكتب ، لا تبدأ العمل بمعدة فارغة. الفطور هو الوجبة الأهم في اليوم. يساعدنا على الحفاظ على لياقتنا العقلية ويزودنا أيضًا بالطاقة العقلية اللازمة للتعامل مع يوم عملنا.

نظم يومك

يجب تخصيص نصف ساعة أولية من يوم العمل لتقييم الأولويات والتركيز على ما تحتاجه لإنجاز ذلك اليوم بالذات. لا تشتت انتباهك من خلال أنشطة غير مهمة مثل المرور عبر صندوق البريد الخاص بك عندما يكون هناك الكثير من المشكلات المهمة التي تحتاج إلى التعامل معها. قم بعمل قائمة مهام والتزم بها.

كن حاضراً

بغض النظر عن الوقت الذي تنام فيه أو ما إذا كنت تشعر بالنعاس أم لا ، يجب أن تكون مستيقظًا وحاضرًا عندما تصل إلى المكتب. خاصة إذا كنت في منصب قيادي ، فمن الأهمية بمكان أن تكون حاضرًا عقليًا وجسديًا.

لا تكن متقلب المزاج

حتى لو لم تكن شخصًا صباحيًا ، فلديك موقف إيجابي عند وصولك إلى المكتب. كونك غاضبًا يمكن أن يصيب فريقًا بأكمله ويضع الجميع في موقف خاطئ.

تفاعل مع زملائك

يمكن أن تكون الدردشة السريعة لمدة 5-10 دقائق مع فريقك وزملائك عند بدء يوم العمل فعالة جدًا للجميع. يساعدهم هذا في التركيز على ما يجب القيام به في ذلك اليوم ويربط الجميع بالفريق. عندما تشارك أهدافك لهذا اليوم علنًا ، تزداد فرص تحقيقها بشكل ملحوظ.

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