7 أطعمة توقف عن تناولها اليوم في نظام الكيتو الغذائي

نظام الكيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، والهدف من هذا النظام الغذائي هو تحقيق حالة استقلابية من الكيتوزية، حيث يحرق جسمك الدهون في الغالب بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

وفي حين أن نظام الكيتو الغذائي مثير للجدل وليس للجميع، فقد تم ربطه بفقدان الوزن والفوائد الصحية المحتملة على المدى القصير مثل تحسين ضغط الدم، وإذا كنت تبحث عن بدء الكيتوزية أو الحفاظ عليها، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، وعلى وجه التحديد، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات.

أطعمة توقف عن تناولها في نظام الكيتو الغذائي

الخبز والمعكرونة والأرز والكربوهيدرات المكررة الأخرى

إن تناول الأطعمة المكررة عالية الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والمعجنات يمكن أن يمنع حالة الكيتو إذا انتهى بك الأمر بالحصول على أكثر من بدل الكربوهيدرات اليومي، وفي حين أنه من الجيد تناول الطعام باعتدال إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، إلّا ان أولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق الكيتوزية أو الحفاظ عليها سيحتاجون إلى الحد منها.

العسل

العسل من السكر المركز، حيث يحتوي على القليل من الأشياء الأخرى ويمكن أن يزيد بسهولة من عدد الكربوهيدرات اليومي، دون توفير تغذية كبيرة بخلاف ذلك.

وفي حين أن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، إلا أنه يمكن أن يسبب ارتفاعات في نسبة السكر في الدم وبالتالي تقلبك من الكيتوزية.

العصائر

يحتوي العصير على نسبة عالية من السكر الطبيعي، كما أنه يفتقر إلى الألياف الغذائية، وهذا يمثل مشكلة، حيث أن الألياف ضرورية للهضم المناسب ويمكن أن يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من نظام كيتو الغذائي، وفي الحقيقة،الألياف مهمة، لأنها تبطئ وقت عبور الطعام على طول الجهاز الهضمي، وبالتالي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

وإذا كنت ترغب في الحفاظ على الكيتوزية، فمن المهم تجنب تناول الأطعمة عالية الكربوهيدرات والألياف مثل العصير وارتفاعات السكر في الدم المرتبطة به.

المشروبات الغازية السكرية

المشروبات الغازية هي في الأساس ماء وسكر لا يوفر أي تغذية، إلى جانب عدد كبير من الكربوهيدرات، حيث أن علبة (372-مل)، تحتوي على 39 جرامًا من الكربوهيدرات، واعتمادًا على بدل الكربوهيدرات اليومي، يمكن لمشروب واحد فقط أن يتجاوز الحد المسموح به.

وفي الواقع، يمكنك الاستمتاع بصودا خالية من السكر دون التأثير على نظام الكيتو الغذائي، وفي حين أن الآثار الصحية طويلة المدى لهذه المشروبات مثيرة للجدل، فمن المحتمل ألا تكون الآثار الصحية العرضية ضارة، يمكنك أيضًا تجربة الماء الفوار أو الماء المملوء بالنعناع أو الليمون أو الخيار.

الكاتشب وصلصة الشواء والتوابل الأخرى

الكاتشب وصلصة الشواء وصلصة الفلفل الحلو هي بعض الأمثلة على التوابل المعبأة بالسكر التي لا توفر الكثير من حيث العناصر الغذائية أو الألياف، حيث يمكن أن تتراوح هذه التوابل من حوالي 3 جرامات من الكربوهيدرات للكاتشب و 4 جرامات من الكربوهيدرات لصلصة الشواء لكل علبة 9 جرام، كما تحتوي صلصة الفلفل الحلو على 15 جرامًا من الكربوهيدرات لكل حصة 35 جرامًا.

وفي حين أن بعضها لا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، فمن السهل تناول الكثير منها، ولكن أحيانًا يمكن أن يجعلها هذا بسرعة غير صديقة لنظام الكيتو الغذائي.

الفاكهة المجففة

عندما تجفف الفاكهة، يتركز السكر في أحجام أصغر، فعلى سبيل المثال، يحتوي التمر بحجم (24 جرامًا) على 18 جرامًا من الكربوهيدرات، وفي حين أن التمر هو قوة غذائية، إلا أنه يركز الكثير من السكر بحيث أنه لا يناسب نظام كيتو الغذائي، بدلاً من ذلك، تناول فاكهة التوت الطازجة، حيث أنها منخفضة الكربوهيدرات إلى حد ما، مع أقل من 4 جرامات من الكربوهيدرات لكل 38 جرامًا.

الكينوا والحبوب الأخرى

رغم أنها مملوءة بالعناصر الغذائية، إلّا أن الحبوب مثل الكينوا عالية جدًا بحيث لا تصلح أن تكون عنصرًا أساسيًا في نظام كيتو الغذائي، فعلى سبيل المثال، (93 جرامًا) من الكينوا المطبوخة تحتوي على 20 جرامًا من الكربوهيدرات، و2 منها فقط من الألياف الغذائية، لذلك إذا كنت لا تزال ترغب في تضمين الكينوا في نظام الكيتو الغذائي الخاص بك، فاعتبره وجبة عابرة وليس جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي.

للمزيد من صحتك وجمالك:

9 نصائح لبدء سنة 2022 بفخر ونجاح وإصرار