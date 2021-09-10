7 أطعمة عالية الفركتوز عليك الحد من استهلاكها

تم ربط الأغذية الغنية بالفركتوز بمخاوف صحية، بما في ذلك الكبد الدهني وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، ومقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكرفي الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي استهلاك كميات أقل من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز إلى تقليل نسبة الدهون في الكبد وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية.

بالإضافة لما سبق، العديد من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والزيوت عالية التكرير والمواد الحافظة والملونات والنكهات الاصطناعية، وقد يساهم كل منها في زيادة الوزن وزيادة الالتهاب والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

لذا إذا كنت ترغب في تقليل استخدام الفركتوز، فيجب عليك معرفة الأطعمة عالية الفركتوز حتى تتمكن من الحد من استهلاكها، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على 7 أطعمة منها.



أطعمة عالية الفركتوز

الحلويات

قد تكون الحلوى المفضلة لديك مليئة بالفركتوز إلى جانب بعض المكونات الأخرى التي قد ترغب في تجنبها للحصول على صحة مثالية، وحتى لو قمت بشراء حلوة خالية من الفركتوز، فيجب أن تدرك أن جميع الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف بغض النظر عن المصدر.

ويعد تقليل تناول السكر المضاف طريقة جيدة لدعم الصحة والمساعدة في الحماية من الحالات الصحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.

المشروبات الغازية

يرتبط تناول المشروبات الغازية ارتباطًا وثيقًا بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري، الأمراض القلبية، المناعة الذاتية، مرض الكبد الدهني.

وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية المحلاة وعالية الفركتوز يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الأمعاء، وقد تنتقل المركبات الضارة من الأمعاء إلى أنسجة أخرى في الجسم فتسبب التهاب المفاصل لبعض الأشخاص.

عصائر الفاكهة المحلاة

على الرغم من أن بعض العصائر مصنوعة من عصير فواكه 100% ولا تحتوي على مواد تحلية مضافة، إلّا أن العديد من المشروبات الأخرى منكهة بإضافات سكرية، وغالبًا ما يختار الأطفال هذا النوع من العصائر بسبب استهداف المعلنين لهم، وهي ممارسة مثيرة للجدل لأن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات النظام الغذائي عالي السكر.

الوجبات السريعة

يرتبط تناول الوجبات السريعة بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة وارتفاع عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والبالغين.

وهذا ليس مفاجئًا، حيث أن هذه الأطعمة عالية المعالجة محملة بالسعرات الحرارية والصوديوم والكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف، وقد تحتوي بعض عناصر الوجبات السريعة على الفركتوز أيضًا.

الصلصات والتوابل

عندما تقومين بطهي طبق مالح، فإن آخر ما قد يهمك هو إضافة السكر، ولكن لسوء الحظ فإن العديد من الصلصات المفضلة لديك تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف وأحيانًا على شكل فركتوز، لذا خذي حذرك دائمًا عندما تعدين طعامك وكوني على معرفة بالمكونات التي تضعينها لتحافظي على صحتك بشكل جيد.

الآيس كريم

تعتبر الآيس الكريم والثلح من المصادر الشائعة للفركتوز وغيرها من المحليات المضافة، وتذكر أن ملصقات الطعام يوجد بها المكونات المستخدمة بأكبر كميات أولًا، بعبارة أخرة فأن الفركتوز هي ثاني أكبر مكون في هذه المنتجات.

المربى ومعلبات الفاكهة

يمكن أن تكون معلبات الفاكهة والمربى مصادر خفية للسكر المضاف، بما في ذلك الفركتوز، علاوة على ذلك تحتوي زبدة الفول السوداني المخلوطة والجيلي التي يتم تسويقها للأطفال على نسبة عالية من الفركتوز، وهنا نعود إلى الانتباه إلى مكونات أي شيء هو المفتاح للحفاظ على جسم صحي وبعيد عن الأمراض الشائعة مثل أمراض السكري وأمراض القلب وغيرها من أمراض العصر.

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