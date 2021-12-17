7 أطعمة مضادة للالتهابات لا تتردد في تناولها

يمكن أن يكون الالتهاب جيدًا وسيئًا، حيث أنه قد يساعد جسمك على الدفاع عن نفسه من العدوى والإصابة، في حين أنه يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى الإصابة بالمرض، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد وانخفاض مستويات النشاط والأطعمة التي تسبب الالتهاب إلى زيادة هذا الخطر.

وفي الحقيقة، الخبر السار هو أن الدراسات التي أجريت تشير إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على 7 أطعمة مضادة للالتهابات يجب عليك تناولها اليوم دون تردد.

أطعمة مضادة للالتهابات

التوت

التوت عبارة عن فواكه صغيرة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويأتي بأصناف مختلفة مثل التوت الأسود "البلاك بيري" والتوت الأزرق" البلو بيري" وغيرهم.

وفي الواقع، يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، وهذه المركبات لها تأثيرات مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بالمرض.

وفي إحدى الدراسات التي شملت 25 بالغًا، أنتج أولئك الذين تناولوا مسحوق التوت كل يوم خلايا قاتلة طبيعية أكثر بكثير من أولئك الذين لم يستهلكوا المسحوق، وكانت هذه النتائج مماثلة لتلك التي توصلت إليها دراسة قديمة، وينتج جسمك بشكل طبيعي الخلايا القاتلة والتي تساعد في الحفاظ على عمل جهاز المناعة لديك بشكل صحيح.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا كبيرًا للبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، وعلى الرغم من أن جميع أنواع الأسماك تحتوي على بعض أحماض أوميغا 3 الدهنية، إلا أن هذه الأسماك الدهنية من بين أفضل المصادر مثل سمك السلمون، السردين، الرنجة والأنشوجة.

وتساعد أحماض EPA و DHA في تقليل الالتهاب، والذي قد يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والسكري وأمراض الكلى، حيث يقوم جسمك باستقلاب هذه الأحماض الدهنية في مركبات تسمى resolvins and protectins، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

البروكلي

البروكلي مغذي للغاية، وهو من نفس عائلة الخضروات التي تشمل القرنبيط واللفت، ولقد أظهرت الأبحاث أن تناول الكثير من هذه الخضار يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وقد يكون هذا مرتبطًا بالتأثيرات المضادة للالتهابات لمضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

ويعد البروكلي غني بالسلفورافان، وهو مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب عن طريق تقليل مستويات السيتوكينات، وهي جزيئات تؤدي إلى الالتهاب في جسمك.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، كما أنه يحتوي على الكاروتينات والتوكوفيرولات، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل مركب واحد في الأفوكادو من الالتهاب في خلايا الجلد المكونة حديثًا.

الشاي الأخضر

ربما سمعت أن الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات صحة التي يمكنك شربها، حيث وجدت الأبحاث أن شربه مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والسمنة وحالات أخرى، وترجع العديد من فوائده إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

الفلفل

يحتوي الفلفل الحلو والفلفل الحار على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، حيث يوفر الفلفل أيضًا مضادات الأكسدة الكيرسيتين، والتي قد تقلل الالتهاب المرتبط بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، أيضًا يحتوي الفلفل الحار على حمض السينابيك وحمض الفيروليك، وهي أحماض تساعد على تقليل الالتهاب وتدعم الشيخوخة الصحية.

الفطر

في حين أن الآلاف من أنواع الفطر موجودة في جميع أنحاء العالم، إلا أن القليل منها فقط صالح للأكل، وتشمل هذه الكمأ وفطر بورتوبيلو وفطر شيتاكي، ويعد الفطر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالسيلينيوم والنحاس وجميع فيتامينات ب، كما أنه يحتوي على الفينول ومضادات الأكسدة الأخرى التي توفر الحماية المضادة للالتهابات.

للمزيد من صحتك وجمالك:

8 علامات تدل على إصابتك بالجفاف