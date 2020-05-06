أطعمة تجنبي تناولها على السحور وأخرى احرصي على تناولها جيداً

يتغير النظام الغذائي للصائمين خلال شهر رمضان الكريم ، فهم يتناولون وجبتين فقط السحور "قبل الفجر" والإفطار " في وقت الغروب" ، ولا يحصل الصائمين على حتى قطرة الماء خلال النهار ، لذلك يجب الإهتمام بالأطعمة التي يتناولونها خلال وجبتي السحو والإفطار ، فيجب أن يكون الطعام صحيا ومتوازنا ، فعلى سبيل المثال ينبغي التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف ومحتوى الماء لتصبح جزء من هاتين الوجبتين .

يرتكب الأغلبية من الأشخاص العديد من الأخطاء عن طريق إضافة الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية خلال الإفطار والسحور ، ولكن هذه الأنواع تعد سيئة وغير صحية ، فهي لا تضيف سعرات حرارية فقط بل تسبب الكثير من المشكلات الصحية خلال هذه الفترة مثل حموضة المعدة ، الغثيان وحتى مرض السكري .

الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يجب تجنبها على السحور:

الأطعمة التي يمكن تناولها على السحور :

1- الحبوب الكاملة : تعتبر الحبوب الكاملة من الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات ، والتي تعطي الشعور بالشبع لفترة أطول ، لذلك يجب إضافتها لوجبة السحور والإفطار أيضا .

2- التمر : إن تناول 1-3 تمرات أثناء وجبة السحور أو لكسر الصيام يعتبر أمراً هاماً للغاية ، فيحتوي التمر على الفركتور الطبيعي، كما أنه غني بالألياف، لذلك يساعد التمر في الحفاظ على معدلات سكر الجلوكوز في الدم .

3- الفواكه والخضروات : يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات في طبق السلطة خلال وجبة السحور ، فكلاهما يحتوي على نسبة جيدة من الماء ، غني بالألياف ، الفيتامينات ، الكالسيوم والمعادن الضرورية التي يتطلبها جسم الإنسان .

4- الأرز البني : يحتوي الأرز على الكربوهيدرات المعقدة التي تستغرق وقت طويل ليتم هضمها ، يساعد ذلك في الحفاظ على الشعور بالإمتلاء ، مما يخفف الشعور بالجوع خلال فترة الصيام .

5- اللحم اللين : تعتبر إضافة القليل من اللحوم اللينة من الأمور الهامة خلال وجبة السحور ، لأنها تساعد على توفير ما يحتاجه الجسم من البروتين ، مما يحسن عملية الميتابوليزم .

6- الحساء : يجب أن تبدأ وجبة السحور بالحساء ، وبالمثل وجبة الإفطار، لا يساعد ذلك على ترطيب الجسم فقط ، بل يمد الجسم بالطاقة التي فقدها خلال الصيام .

7- الماء : يجب تناول كوب من الماء قبل البدء في تناول وجبة السحور ، فيساعد ذلك على ترطيب الجسم ومقاومة العطش أثناء النهار ، كما يجب الحرص على شرب الماء الكافي خلال وجبتي الإفطار والسحور .

الأطعمة التي يجب تجنبها خلال وجبة السحور:

1- الأطعمة المحلاة بالسكر : هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية ، ولكن إضافة بعض الأطعمة الغنية بالسكر الطبيعي يعد أمرا هاما ، ويجب تجنب السكريات لأنها تسبب العطش والشعور بالإنتفاخ .

2- تجب الإفراط في تناول الكافيين : يعد تناول الكثير من الكافيين على وجبة السحور أمرا سيئا ، لأنه يسبب العطش والجفاف للجسم ، كما أنه يسبب الشعور بالخمول ، لذلك يجب تجنب المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة وبعض مشروبات الصودا .

3- الأطعمة المقلية : يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية خلال شهر رمضان، لأنها تسبب الشعور بالعطش خلال التهار وتؤدي إلى إنتفاخ المعدة .

4- تجنب الأطعمة المملحة والحارة : إن تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغني بالملح والبهارات على السحور يسبب اضطرابات في مستوى الصوديوم في الجسم، ويعود ذلك على الشخص بالشعور بالعطش خلال النهار .

للمحجبات: 3 نصائح لمكياج يمنح وجهك إشراقاً في رمضان

9 نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي خلال شهر رمضان