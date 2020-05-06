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أطعمة تجنبي تناولها على السحور وأخرى احرصي على تناولها جيداً

منشور 06 أيّار / مايو 2020 - 08:30
يرتكب الأشخاص العديد من الأخطاء عن طريق إضافة الأطعمة الغنية بالدهون خلال السحور
يرتكب الأشخاص العديد من الأخطاء عن طريق إضافة الأطعمة الغنية بالدهون خلال السحور

يتغير النظام الغذائي للصائمين خلال شهر رمضان الكريم ، فهم يتناولون وجبتين فقط السحور "قبل الفجر" والإفطار " في وقت الغروب" ، ولا يحصل الصائمين على حتى قطرة الماء خلال النهار ، لذلك يجب الإهتمام بالأطعمة التي يتناولونها خلال وجبتي السحو والإفطار ، فيجب أن يكون الطعام صحيا ومتوازنا ، فعلى سبيل المثال ينبغي التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف ومحتوى الماء لتصبح جزء من هاتين الوجبتين .

يرتكب الأغلبية من الأشخاص العديد من الأخطاء عن طريق إضافة الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية خلال الإفطار والسحور ، ولكن هذه الأنواع تعد سيئة وغير صحية ، فهي لا تضيف سعرات حرارية فقط بل تسبب الكثير من المشكلات الصحية خلال هذه الفترة مثل حموضة المعدة ، الغثيان وحتى مرض السكري .

الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يجب تجنبها على السحور:

الأطعمة التي يمكن تناولها على السحور :
1- الحبوب الكاملة : تعتبر الحبوب الكاملة من الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات ، والتي تعطي الشعور بالشبع لفترة أطول ، لذلك يجب إضافتها لوجبة السحور والإفطار أيضا .

2- التمر : إن تناول 1-3 تمرات أثناء وجبة السحور أو لكسر الصيام يعتبر أمراً هاماً للغاية ، فيحتوي التمر على الفركتور الطبيعي، كما أنه غني بالألياف، لذلك يساعد التمر في الحفاظ على معدلات سكر الجلوكوز في الدم .

3- الفواكه والخضروات : يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات في طبق السلطة خلال وجبة السحور ، فكلاهما يحتوي على نسبة جيدة من الماء ، غني بالألياف ، الفيتامينات ، الكالسيوم والمعادن الضرورية التي يتطلبها جسم الإنسان .

4- الأرز البني : يحتوي الأرز على الكربوهيدرات المعقدة التي تستغرق وقت طويل ليتم هضمها ، يساعد ذلك في الحفاظ على الشعور بالإمتلاء ، مما يخفف الشعور بالجوع خلال فترة الصيام .

5- اللحم اللين : تعتبر إضافة القليل من اللحوم اللينة من الأمور الهامة خلال وجبة السحور ، لأنها تساعد على توفير ما يحتاجه الجسم من البروتين ، مما يحسن عملية الميتابوليزم .

6- الحساء : يجب أن تبدأ وجبة السحور بالحساء ، وبالمثل وجبة الإفطار، لا يساعد ذلك على ترطيب الجسم فقط ، بل يمد الجسم بالطاقة التي فقدها خلال الصيام .

7- الماء : يجب تناول كوب من الماء قبل البدء في تناول وجبة السحور ، فيساعد ذلك على ترطيب الجسم ومقاومة العطش أثناء النهار ، كما يجب الحرص على شرب الماء الكافي خلال وجبتي الإفطار والسحور .

الأطعمة التي يجب تجنبها خلال وجبة السحور:

1- الأطعمة المحلاة بالسكر : هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية ، ولكن إضافة بعض الأطعمة الغنية بالسكر الطبيعي يعد أمرا هاما ، ويجب تجنب السكريات لأنها تسبب العطش والشعور بالإنتفاخ .

2- تجب الإفراط في تناول الكافيين : يعد تناول الكثير من الكافيين على وجبة السحور أمرا سيئا ، لأنه يسبب العطش والجفاف للجسم ، كما أنه يسبب الشعور بالخمول ، لذلك يجب تجنب المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة وبعض مشروبات الصودا .

3- الأطعمة المقلية : يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية خلال شهر رمضان، لأنها تسبب الشعور بالعطش خلال التهار وتؤدي إلى إنتفاخ المعدة .

4- تجنب الأطعمة المملحة والحارة : إن تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغني بالملح والبهارات على السحور يسبب اضطرابات في مستوى الصوديوم في الجسم، ويعود ذلك على الشخص بالشعور بالعطش خلال النهار .

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