7 أمور لا يحبها أصحاب برج القوس (فيديو)

برج القوس يبدأ من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر من كل عام، وتختلف شخصية صاحبه اختلافاً كلياً عن باقي الأبراج فصاحب هذا البرج يتميز بطبيعة نارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت، وربما يقدم الاعتذارات، كما يتميز برج القوس بلسان سليط ، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة.

يُرمز مولود برج القوس إلى النار ويُقال أن لكوكب «المشتري» (جوبيتر) تأثيراً كبيراً في مزاجه، الأمر الذي يوضح سبب جرأته وإقدامه وصراحته وحبه للكلام. إذا تعرّض أحد لكرامته ردّ في الحال معتمداً على لسانه الحاد وقبضته القوية في آن واحد. إن أكثر ما يغيظه ويُفقده السيطرة على نفسه أن يتهمه البعض بالكذب أو عدم الأمانة.

وإذا كنت من برج القوس أو تعرف شخصاً عزيزاً عليك من هذا البرج.. تابع هذا الفيديو الذي يوضح لك ما يجب أن تتفاده من الأمور التي لا يحبها أصحاب برج القوس!

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