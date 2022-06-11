7 بدائل للبيض يمكنك تجربتها اليوم

البيض صحي ومتعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، مما يجعله طعامًا شائعًا للكثيرين، ويعد أيضًا شائعًا بشكل خاص في الخبز، حيث يوجد البيض في كل وصفة تقريبًا.

ولكن لأسباب مختلفة، يتجنب بعض الناس البيض، ولحسن الحظ، هناك الكثير من البدائل التي يمكنك استخدامها بدلاً من ذلك، وتستكشف هذه المقالة المكونات المختلفة التي يمكن استخدامها كبدائل للبيض.

أسباب استبدال البيض

هناك أسباب مختلفة تجعلك بحاجة إلى إيجاد بدائل للبيض في نظامك الغذائي، فمثلًا الحساسية والتفضيلات الغذائية هي اثنان من أكثر الأسباب شيوعًا.

حساسية البيض

البيض هو ثاني أكثر حساسية غذائية شيوعًا، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن 50٪ من الأطفال سيتجاوزون الحساسية عندما يبلغون من العمر 3 سنوات، مع 66٪ يفوقونها في سن 5، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن الأمر قد يستغرق حتى سن 16 لتجاوز حساسية البيض.

النظام الغذائي النباتي

يتبع بعض الأفراد نظامًا غذائيًا نباتيًا ويختارون عدم تناول اللحوم أو منتجات الألبان أو البيض أو أي منتجات حيوانية أخرى، ويتجنب النباتيون استهلاك المنتجات الحيوانية لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأغراض الصحية والمخاوف البيئية و/أو الأسباب الأخلاقية المتعلقة بحقوق الحيوان.

بدائل البيض

صوص التفاح

صوص التفاح هو مهروس مصنوع من التفاح المطبوخ، وغالبًا ما يكون محلى أو تضاف إليه نكهات وتوابل أخرى مثل جوزة الطيب والقرفة، ويمكن أن يحل استخدام 1/4 كوب (حوالي 65 جرامًا) من عصير التفاح محل البيضة في معظم الوصفات، ومن الأفضل استخدام عصير التفاح غير المحلى، حيث إذا كنت تستخدم نوعًا محلى، فيجب عليك تقليل كمية السكر أو المحلي في الوصفة نفسها.

الموز المهروس

الموز المهروس هو بديل شائع آخر للبيض، حيث أن الجانب السلبي الوحيد للخبز بالموز هو أن منتجك النهائي قد يكون له نكهة موز خفيفة، أيضًا تعمل الفواكه المهروسة الأخرى مثل اليقطين والأفوكادو وقد لا تؤثر على النكهة بنفس القدر.

وأيًا كانت الفاكهة التي تختار استخدامها، يمكنك استبدال كل بيضة بكوب 1/4 (65 جرام) من الفاكهة المهروسة، ولكن قد لا تكون المخبوزات المصنوعة من الفواكه المهروسة بنية عميقة، لكنها ستكون كثيفة ورطبة للغاية.

بذور الكتان المطحونة أو بذور الشيا

بذور الكتان وبذور الشيا كلاهما بذور صغيرة مغذية للغاية، وتحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف ومركبات نباتية فريدة أخرى، ويمكنك طحن البذور بنفسك في المنزل أو شراء وجبة بذور جاهزة من المتجر.

ولاستبدال بيضة واحدة، اخفقي ملعقة كبيرة (7 جرامًا) من الشيا المطحونة أو بذور الكتان بثلاث ملاعق كبيرة (45 جرامًا) من الماء حتى تمتص بالكامل وتثخن، وقد يتسبب القيام بذلك في أن تصبح المخبوزات ثقيلة وكثيفة، أيضًا، قد ينتج عنه نكهة جوزية، لذلك فهو يعمل بشكل أفضل في منتجات مثل الفطائر والكعك والخبز والبسكويت.

الخل وصودا الخبز

يمكن أن يحل خلط ملعقة صغيرة (7 جرامًا) من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة (15 جرامًا) من الخل محل البيض في معظم الوصفات، وعند مزجها معًا، يبدأ الخل وصودا الخبز تفاعلًا كيميائيًا ينتج ثاني أكسيد الكربون والماء، مما يجعل المخبوزات خفيفة ومتجددة الهواء، ويعمل هذا الاستبدال بشكل أفضل مع الكعك والخبز السريع.

الزبادي أو اللبن

يعتبر كل من الزبادي واللبن بدائل جيدة للبيض، حيث من الأفضل استخدام الزبادي العادي، لأن الأصناف المنكهة والمحلاة قد تغير نكهة وصفتك، ويمكنك استخدام 1/4 كوب (60 جرامًا) من الزبادي أو اللبن الرائب لكل بيضة تحتاج إلى استبدال، ويعمل هذا الاستبدال بشكل أفضل للكعك.

زبدة المكسرات

يمكن أيضًا استخدام زبدة المكسرات مثل الفول السوداني أو الكاجو أو زبدة اللوز لاستبدال البيض في معظم الوصفات، ولاستبدال بيضة واحدة، استخدم 3 ملاعق كبيرة (60 جرامًا) من زبدة الجوز، ولكن قد يؤثر هذا على نكهة منتجك النهائي، ومن الأفضل استخدامه في الكعك والفطائر والبسكويت، ويجب عليك أيضًا التأكد من استخدام زبدة المكسرات الكريمية، بدلاً من الأصناف المكتنزة بحيث يخلط كل شيء بشكل صحيح.

المياه الغازية

يمكن أن تضيف المياه الغازية الرطوبة إلى الوصفة، ولكنها تعمل أيضًا كعامل تخمير رائع، حيث تحبس الكربنة فقاعات الهواء، مما يساعد على جعل المنتج النهائي خفيفًا ورقيقًا، ويمكنك استبدال كل بيضة بكوب 1/4 (60 جرام) من الماء الغازي، حيث يعمل هذا الاستبدال بشكل رائع للكعك والخبز السريع.

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