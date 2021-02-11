7 روائح لا يقاومها الرجال، ضعيها في عيد الحب!

أغلب النساء تسعى دائماً للحصول على عطور جديدة تضيف المزيد من الأنوثة فروائح الزهور لها سحر رومانسي على الرجل وخصوصاً عند الإحتفال بمناسبة خاصة مثل "عيد الحب".

حيث تمتلك الرائحة تأثير قوي على الجميع وخصوصاً الرجل، مجرد التفكير في إختيار الرائحة التي تؤثر في الآخرين، تغوي الرجل أثناء العلاقة الحميمية، لذلك عند إنتقاء العطور يمكنك إختيار الروائح المختلفة التي سنتناولها معك الآن إذا كنتي تريدي الرجل أن ينخفض على ركبتيه أمامك، نقدم لك هذه الروائح التي لا يقاومها الرجال وهي:

1- رائحة الفانيليا

تعد الفانيليا واحدة من أفضل الروائح التي تجذب الرجل والمرأة علي حد سواء، لأن الفانيليا مثيرة للشهوة الجنسية الطبيعية، تعمل علي تحسين العلاقة الحميمية وتقلل بشكل طبيعي من مستويات التوتر، لذلك دائماً إنتبهي إلى إختيار العطور برائحة الفانيليا إذا كنت ترغبين المزيد من الدفئ والسخونة في علاقاتك مع الزوج .

2- رائحة المسك

من الروائح الجميلة التي تتمتع بالدفيء والجمال والرائحة الجذابة وهي تشعرك بالهدوء وتثير شهوة الرجل ويزيد رومانسية الرجل ويشجعه على الرومانسية.

3- رائحة خشب الصندل

هو من الروائح المفضلة للرجال والنساء. لأنه يحدث إرتفاع درجة حرارة بشكل لا يصدق ومثير وأكثر رومانسية للرجل . يمتلك خشب الصندل رائحة دافئة التي تجذب الرجل لكي يقطف منها ويشم هذه الرائحة .

4- رائحة البنفسج

من الروائح الجذابة التي يفضلها الرجال والتي توحي بالحب والرومانسية والجمال .

5- رائحة البرتقال

من الروائح الجميلة التي يستخدمها الكثيرين والتي تثير جنون الرجال، وهي تثير شهوتهم وهي من أفضل الروائح مثل الفانيليا والبنفسج وغيرهم .

6- رائحة الياسمين

هي أيضاً من الروائح الجميلة التي تثير شهوة الرجال، كما أن الرائحة مميزة جداً وتثير الرومانسية وتتمتع هذه الرائحة بالجمال والحب.

7- رائحة الخزامي

من الروائح التي لها تأثير سحري على الرجال وهي راشحة مميزة جداً، وهي مثل زهرة الأوركيد التي لها أيضاً رائحة جذابة جداً وهي مميزة وتثير شهوة الرجال بشدة لذلك يجب الإهتمام بها كما أن رائحتها جميلة جداً .

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