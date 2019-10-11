7 طرق تساعد ابنتك على تجاوز مرحلة المراهقة بدون مشاكل

عرّفت دراسة لمعهد «جيتولبو فارغاس»، البرازيلي، المختص في الدراسات الاجتماعية والزوجية، بـ 7 أسرار تساعد ابنتك على اجتياز مرحلة المراهقة بسلام…

نصائح لاجتياز مرحلة المراهقة

تحدثي بلغة ابنتك المراهقة ولكن بوعي أكبر

لا بأس أن تتحدث الأم باللغة التي تفهمها ابنتها المراهقة. ولأن الأم لها خبرة تفوق خبرة ابنتها في الحياة، يمكنها أن ترش بعض البهارات هنا وهناك لإعطاء نكهة زائدة على لغة التحادث، فهذه البهارات التي تمثل الوعي، بحسب قول الدراسة هي التي ستجعل ابنتك تفكر بشكل أفضل.

ساعدي ابنتك على اكتشاف ما تريده من الحياة

أكدت الدراسة أن فترة المراهقة تمثل أحياناً الفرصة النادرة من أجل تحقيق نجاح في المراحل اللاحقة من الحياة.

أظهري حباً كبيراً لابنتك

أشارت الدراسة إلى أن نسبة 45% من المراهقات يكرهن أنفسهن في بعض الفترات، وهو أمر خطير قد يقود إلى الاكتئاب، فقد تظن المراهقة نفسها قبيحة ولا يحبها أحد. فإذا أظهرت الأم حباً كبيراً لابنتها المراهقة، فقد ترفع من نسبة معنوياتها.

قدمي لها النصيحة المناسبة بلغتها

أشارت الدراسة إلى إنه إذا أرادت الأم إعطاء نصيحة لابنتها المراهقة، يجب أن تكون مبسطة وبلغة المراهقة، وأن تحاول عدم المبالغة في الشرح، لأن المراهقين لا يميلون إلى الاستماع للأحاديث الطويلة وغير المفهومة في لغاتهم.

علمي ابنتك كيفية التعامل مع عواطفها

أكدت الدراسة أن هذه النقطة تعتبر على جانب كبير جداً من الأهمية، لأن الناحية العاطفية عند المراهقات تكون مضطربة ومليئة بالمطبات أحياناً، لذلك ينبغي أن تتعلم الأم قيادة الدفة العاطفية مع ابنتها المراهقة.

اكسبي ثقة ابنتك

وهذا يعني عدم إظهار الأم شكوكاً متواصلة ودائمة حول تصرفات ابنتها المراهقة، إلا إذا كانت هناك مؤشرات قوية جداً على احتمال وقوعها في خطأ كبير.

عدم المبالغة في الانتقادات

يمكن توجيه الانتقادات بشكل غير مباشر لابنتك المراهقة، ويجب إدراك حقيقة أن المراهقة أو المراهق لا يحبان الكثير من الانتقادات، فيجب أن يكون هناك أسلوب للانتقاد البعيد عن المبالغة.

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