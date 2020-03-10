داء الشقيقة مأساة حقيقية تعاني منها النساء حول العالم، ويقدر عدد النساء الأمريكيات اللاتي يعانين من الشقيقة بحوالي 75 %، أو 3 من 4 نساء، ويعود السبب جزئياً الى الدورة الحيضية، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب نوبة الصداع، ومنها الإجهاد، تناول غذاء غير صحي، الكحول، قلة النوم، أو حتى تغير الطقس وكقاعدة، يفضل أخذ الادوية للتخفيف من الألم، ولكن هناك طرق تقليدية مثبتة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم وتلين النوبات.

يعدّ الصداع والمتركّز في جهة واحدة من الرأس العرض الرئيسي للشقيقة، والذي غالباً ما يزداد سوءًا مع الحركة، كما يحدّ من قدرة المُصاب على ممارسة الأنشطة اليوميّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ داء الشقيقة تُقسم إلى أربع مراحل، لكلّ مرحلةٍ منها مجموعةٌ من الأعراض المُحتملة، ولكن ليس بالضرورة أن يمرّ المصاب بجميع هذه المراحل أو أن يُعاني من جميع الأعراض الخاصة بكل مرحلة، كما أنّه من الممكن أن تظهر بعض الأعراض خلال مرحلة ما وتستمرّ خلال المراحل الأُخرى.

7 طرق طبيعية لعلاج داء الشقيقة:

1. الكافيين

يعمل الكافيين على تحديد الأوعية الدموية في الجسم، لذا يغطي على المشاعر المؤلمة من النوبة (ولهذا السبب تتم اضافة الكافيين الى بعض الأدوية). لكن يجب أن تنتبهي، لأن الكافيين يسبب الادمان وقد يسبب الصداع إذا تغيبت عن جرعتك اليومية.

2. التدليك

قد لا تكون هذه طريقة علمية حديثة جدًا، لكنها تؤدي الى رد فعل طبيعي ايجابي وتسبب زوال الم الصداع عند بعض الناس، لذا جربي تدليك منطقة الرأس وخصوصا الجبهة والصدغ للتخلص من الألم.

3. التدليك بالزيوت المعالجة

تستعمل الزيوت المعالجة مواد طبيعية مثل النعناع المعروف بخصائص التي تؤدي الى الهدوء، لذا يمكن أن توضع على المناطق الأكثر ألماً أولاً تدلك المنطقة، الإحتكاك يولد حرارة صغيرة تعمل على تخفيف الألم ، وتحفز الزيوت لتوزيع الدم في المناطق المختلفة.

4. الحفاظ على برودة الرأس ودفء الجسم

حضري حوض الاستحمام، بالماء الدافئ، مع وضع كيس ثلج بارد على الرأس. الدفء يوسع الأوعية الدموية في الجسم بينما يسبب كيس الثلج انكماش الأوعية الدموية في الرأس، يبدأ الدم بالتدفق بعيدا عن رأسك، مما يساعد على تخفيف الأحاسيس المؤلمة.

5. اجلس في الظلام

الأضوية الحادة، خصوصا إذا كانت وميض أو قوية جدا، يمكن أن تسبب نوبة صداع حادة عند أولئك المصابون بحساسية اتجاه الإضاءة، إذا كنت تعاني من التعرض إلى مثل هذا النوع من الإضاءة، فحاول التوجه الى غرفة مظلمة والجلوس هناك لفترة من الوقت.

6. تناول طعام مملح

إذا شعرت بقرب نوبة الصداع فحاول أن تتناول طعاماً مالحا مثل الشبس أو المخلل الذي يمكن أن يساعد على تخفيف النوبة.

7. إستعمال عبوة ثلج

قد لا تتمكن من استعمال عبوات الثلج دائماً وفي كل مكان ولكن اذا تمكنت من ذلك فسوف تشعر بالتحسن فورًا، ويمكنك شراء أكياس ثلج ووضعها في ثلاجة مكان العمل أو في البيت للاستعمال الفوري عند الشعور بقرب نوبة الصداع.

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