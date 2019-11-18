7 طرق لطرد الغازات من بطن الرُّضع 

الكثير من الأطفال يعانون من مشكلة تراكم الغازات في البطن مما يسبب حدوث التجشؤ، والمغص المستمر، وتصلبًا في بطن الرضيع، مما يجعله يبكي بشكل متواصل نتيجة الألم الناتج عن احتباس الغازات في الأمعاء وعدم خروجها بسهولة، وذلك يحدث نتيجة ارتكاب العديد من الأخطاء كعدم تجشئة الطفل بعد الرضاعة، أو عدم ملائمة الحليب الاصطناعي لطبيعة جسم الطفل، والذي يسبب أحياناً المغص والانتفاخ، أو إرضاع الطفل بوضعية غير معتدلة وصحيحة.

وفي هذا الموضوع نقدم العديد من الطرق الطبيعية لطرد الغازات من البطن عند الأطفال الرضع بشكل سهل وفعال:

1- تغيير وضعية الرضاعة، فعند الرضاعة الطبيعية يجب رفع رأس ورقبة الرضيع، أما عند الرضاعة الصناعية فيجب جعله بشكل عمودي، وإرضاعه الحليب بشكل مائل للأعلى، بحيث يكون الهواء متجمع في آخر الزجاجة، وبالتالي لا يبتلعه الرضيع، وبشكل عام يجب على الأم إدخال حلمة الثدي أو الرضّاعة بأكملها في فم الطفل حتى لا يسمح بدخول الهواء في فمه؛ وذلك للحد من المغص وتراكم الغازات في المعدة لدى الطفل.

2- الحرص على تجشؤ الطفل الرضيع أثناء وبعد الرضاعة مباشرة عن طريق تدليك وتربيت الظهر بشكل لطيف حتى يتم خروج الهواء المتراكم.

3- استبدال الحليب بنوع آخر وتغييره، فمن المحتمل أن يسبب الحليب الصناعي الانتفاخ والمغص وأحياناً الإمساك عند الطفل الرضيع، وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب على الأم استشارة الطبيب، فيوجهها إلى تغيير نوع الحليب الصناعي إذا كان يوجد ضرورة لذلك، كما على الأم تفقد الرضّاعة الصناعية بأن لا تدفق الحليب بشكل سريع، فهذا من شأنه تراكم الغازات في معدة الطفل، كما يجب عدم شراء الرضّاعات الصلبة، وشراء الطرية التي تسهل الرضاعة على الطفل وتمنع دخول الهواء.

4- جعل الطفل نائماً على بطنه له دور كبير في إخراج الغازات المتراكمة، فتدلك الأم ظهره برفق وهو نائم على بطنه حتى يتم خروج الهواء تماماً.

5- تمديد الطفل على ظهره، وتدليك بطنه بلطف وبشكل دائري، ثمّ إنزال الأم يدها إلى الأسفل مع الضغط برفق وصولاً لمنطقة السرة، والاستمرار في تكرار هذه الطريقة حتى يتم خروج الغازات المتراكمة عند الطفل.

6- تحريك أقدام الطفل بشكل دائري وكأنه يقود دراجة، فهذه طريقة ناجحة وسهلة في إخراج الغازات.

7- إعطاء الطفل بعض الأعشاب التي تساعد على التخلص من تراكم الهواء والغازات لديه، مثل النعناع، واليانسون، والكمون، والشمر، والبابونج، وأوراق الريحان، والقرنفل.

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