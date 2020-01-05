7 طرق للتخلص من الشعور بالكآبة في فصل الشتاء

في فصل الشتاء تقل ساعات النهار وتزداد العتمة ويطول الليل ويشيع الكسل والخمول وبالإضافة إلى حب النوم، ما قد يصيبك بنوع خاص من الاكتئاب يعرف بالاكتئاب الموسمي أو الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو اضطراب يرتبط بانخفاض التعرض للضوء؛ بسبب قصر النهار وتحول السماء إلى اللون الرمادي نتيجة تراكم الغيو.

الأمر الذي يعتقد بأنه يتسبب في اختلال التوازن الكيماوي في الدماغ، لذلك لا تتعجبي من إصابتك ببعض أعراض الكآبة في هذه الفترة من العام، فالأمر طبيعي، ولكن عليك اتباع بعض النصائح للتخلص من الشعور بالكآبة في فصل الشتاء:

1. التأمل

التعايش مع اللحظة الحالية أمر ممتاز يساعد في تجنب مشاعر الحزن والوحدة، وفقًا لدراسة نشرت في أرشيف الصحة النفسية، تبين بأن الأشخاص الذين يعانون من الكآبة ويتناولون علاجا للسيطرة عليها وجدوا بأن العلاج السلوكي كان مناسباً لمنع الاصابة بنفس الأعراض، لذا حاول الخروج من الكآبة عن طريق تغير سلوكك وروتينك اليومي.

2. تعلم القيام بالأعمال الهامة أولاً

إنجاز المهام الهامة أولا يساعد في الشعور بالتحسن والتخلص من الشعور السلبي. تعلم القيام بالمهام الضرورية والأساسية أولاً لتتخلص من القلق الذي يسبب الكآبة.

3. ادعم التفاؤل

جرب التفكير الايجابي، واذا احتجت لمساعدة استشر الطبيب المختص، التفكير بايجابية سلوك يمكن تعلمه بالتدريج وستشعر بالتحسن فور اتقانه.

4. عزز علاقاتك الاجتماعية

حتى لو كنت تشعر بالراحة لوحدك، لا تبعد نفسك كثيرًا عن الأصدقاء والأهل، العزلة تولد الكآبة والشعور بعدم القيمة والأهمية. قاوم الرغبة بالابتعاد عن الناس واقبل الدعوات وستشعر بالتحسن.

5. طور استراتيجيات للتعاون

سواء كنت تحب الرياضة أو الرسم أو القراءة، حاول الانضمام إلى مجموعات وتعاون مع الآخرين للقيام بنشاطات مشتركة لتفريغ الطاقة السلبية والحصول على طاقة ايجابية فعالة.

6. العلاج بالضوء

اجلس في الخارج عندما يتحسن الطقس وتظهر الشمس لتجنب الاصابة بالكآبه الموسمية، ويمكن أن تتراكم الأعراض من موسم الخريف وتبدأ بالظهور في فصل الشتاء، أو يمكنك الاستعانة بالعلاج بالضوء في عيادة طبيب مختص.

7. فيتامينات ب المركبه

يمكن أن يسبب فصل الشتاء القلق والكآبه ولكن أفضل طريقه لمقاومتها هي بتناول الفيتامينات، نقص فيتامينات ب المركبة يمكن أن يؤدي إلى القلق، التوتر، العصبية والشعور بالإرهاق، لذلك حاول أخذ فيتامينات ب خلال فصل الشتاء للحصول على دعم قوي يحارب مشاعر الكآبة.

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