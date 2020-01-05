7 نصائح لتنظيم الوقت في فصل الشتاء

من الطبيعي أن تشعر المراهقة بين الحين والآخر بالخمول وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لكن خلال فصل الشتاء، نلاحظ أن حالة الخمول مستمرة على غير العادة؛ حيث تميل المراهقة بشكل مفرط للنوم، والاستلقاء طوال النهار والليل، وبحسب الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية: الوقت أثمن ما في الوجود؛ بل هو الوجود نفسه..

الوقت هو عمر الإنسان وحياته كلها؛ لأن العمر محدد ولا تمكن زيادته بحال من الأحوال، ولأن الوقت مورد شديد الندرة، لأن الوقت مورد غير قابل للتخزين، لأن اللحظة التي لا نستغلها تفنى، لأن الوقت مورد غير قابل للبدل أو التعويض:

1 – وقت محدد لإنجاز أية مهمة في حياتك

تنظيم الوقت يأتى بالتفكير المنظم في الوقت المتاح، والوظائف التى نريد إنجازها.. فعلى سبيل المثال،

لديكِ 24 ساعة، حددي الوقت الذي تحتاجينه لحاجاتك الجسمية، مثل: النوم الذي يفترض ألا يتجاوز 8 ساعات، ومن الأفضل أن تدربي نفسك على الاكتفاء بست ساعات كل يوم، والتدرب على الاستيقاظ والنوم باكراً؛ إذ كشفت دراسة أن النوم قبل منتصف الليل، يعود بفائدة أكثر على الجسم، ودراسة أخرى كشفت أن دماغ الإنسان يعمل بشكل أفضل في الصباح الباكر؛ خصوصاً في وقت الفجر.

2- حددي وقتاً للترفيه عن النفس

لا يعني تنظيم الوقت أن تمتنعي عن قضاء وقت رائع في الترفيه عن النفس، بممارسة الهوايات والأنشطة الشخصية؛ بل تساعدك في تخصيص وقت لذلك، بتحديد وقت لكل هواية في اليوم.

3- تحديد الأولويات

حددي أولويات حياتك المهنية، العائلية، الاجتماعية، والدراسية، واكتبي أهدافك في الحياة؛ إذ لا فائدة من تنظيم الوقت إن لم تكن في حياتك أهداف تحلمين بتحقيقها، وقومي بتجزيئها على شكل مهام.

4- اصنعي جدولاً زمنياً

قومي برسم جدول زمني شبيه بالجدول الزمني المدرسي، وضعي في كل خانة المهمة التي تريدين إنجازها، ثم علقي هذا الجدول على حائط، وقومي بمراجعة هذا الجدول على الدوام.

5- الأولويات قبل كل شيء

لا تخلطي بين الأولويات، بحيث تعطين وقتك لمهمة ليس لها أولوية، ولا يبقى لك وقت لمهامك الأساسية، أو لا يكفيك الوقت لإنجاز المهمات ذات الأولوية، حاولي أن توفقي بينها وتتعلمي كيف تتدخلين وتغيرين حسب أية حالة من هذه الحالات.

6- المرونة

من أهم الأمور لنجاح الجدول الزمني.

7- مضيعات الوقت

حددي الأمور التي تضيع لك وقتك، مثل: مشاهدة التلفاز لوقت طويل من غير جدوى، الإنترنت لمدة طويلة من دون الحاجة إليه، وحاولي تحديدها والتقليل منها، وعند الجلوس تحددين المدة التي تريدين أن تجلسيها فقط.



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