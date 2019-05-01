7 طرق للمحافظة على نضارة بشرتك خلال شهر رمضان

أيام ويحل علينا شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه السهر، إضافة إلى البقاء لساعات طويل خلال النهار دون شرب الماء، الأمر الذي يؤثر على البشرة، ولذا نقدم لك هذه النصائح، للحفاظ على نضارة بشرتك خلال شهر الصوم.

1- الإكثار من تناول المياه

يفقد الجسم الكثير من السوائل خلال ساعات النهار، لذا عليك تعويض ذلك بشرب كميات كبيرة من الماء، خلال ساعات الليل، فالمياه تعمل على ترطيب البشرة ومنع إصابتها بالجفاف، الأمر الذي يحافظ على نضارتها.

2- احتفظي بالمستحضرات الأساسية للعناية بالبشرة

احرصي على وضع مستحضرات الترطيب عليها بشكل يومي، مع وضع واقٍ من الشمس، قبل الخروج من المنزل خلال ساعات النهار، ولا تنسي تمرير أكياس الشاي الأخضر على بشرتك.

3- استخدمي مكعبات الثلج

مرري مكعبات الثلج على بشرتك، لتساعد على تنشيط الدورة الدموية وإنعاش بشرتك، كما يمكنكِ استخدام ماء الورد البارد، كعلاج سحري لاستعادة نضارة وانتعاش بشرتك.

4- قللي من القهوة والمشروبات الغازية

تمنع كثرة تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين جسمك من امتصاص المواد الغذائية المفيدة، الأمر الذي يؤثر على نضارة بشرتك، ولذا قللي منها قدر الإمكان.

5- أكثري من المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، التي تعمل على ترميم البشرة، لذا احرصي على تناول حفنة من الجوز واللوز والكاجو بشكل يومي.

6- لا تقللي ساعات نومك

ينشغل الجميع بالعمل خلال ساعات النهار، وبتجمعات الأقارب والأصدقاء ليلا لانتظار السحور، وبالتالي لا تحصل أجسادنا على القدر الكافي من النوم، الذي يجب ألا يقل عن 7 ساعات، ولذا عليك بالنوم مبكرا ثم العودة للاستيقاظ وقت السحور، إذا رغبت في الحفاظ على نضارة بشرتك.

7- تناولي الفواكه والخضروات

يهمل البعض تناول الخضروات والفواكه ويستبدلون بها الحلوى، ما يعد خطأ كبيرا، فعليهم تناول الخضروات والفواكه، لأنها تحتوي على معادن وفيتامينات وألياف، تحافظ على صحة الجسم والبشرة والشعر.

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