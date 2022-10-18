7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا البشر مخلوقات تحب إتباع العادات الروتينية، وبسببها فأن الكثير من هذه المخلوقات مدينين للبنوك بأموال تفوق قدرتهم على السداد.

ولكن ما هي هذه العادات التي أوصلتهم لهناك؟ كيف وقعنا في دائرة القلق بشأن سداد فواتير بطاقات الائتمان والقروض وتجنب المكالمات من محصلي الديون؟

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

بحث كورلي

بفضل بحث أجراه توماس سي كورلي ، سنتعرف على هذه العادات. وكورلي مخطط مالي ومؤلف قضى خمس سنوات في دراسة أصحاب الملايين. لم يركز على اكتشاف استراتيجيات الاستثمار التي اتبعوها. بل أراد أن يكتشف أشياء عامة ، مثل كيف يعيشون ، وما هي البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها ، وماذا يأكلون. يمكن أن تكون هذه العادات ضرورية لبناء الثروة مثل الاستثمار في الأسهم المناسبة.

أجرى كورلي مقابلات مع 233 شخصًا يكسبون ما لا يقل عن 160 ألف دولار سنويًا من الدخل الإجمالي ولديهم 3.2 مليون دولار من الأصول الصافية. 177 منهم، كانوا من أصحاب الملايين العصاميين.

من الواضح أن تلك المخلوقات لديها العادات الصحيحة لاكتساب الثروة ، ولكن ماذا عن الجانب الآخر من تلك العملة؟ هل يشترك الأشخاص ذوو الدخل المنخفض في عادات نمط الحياة؟

أجرى كورلي مقابلات مع 128 أمريكيًا يكسبون 35 ألف دولار أو أقل من إجمالي الدخل السنوي ولديهم 5000 دولار أو أقل من الأصول السائلة.

أظهر البحث أن الأثرياء لديهم بالفعل ما يسميه كورلي "عادات الغنى". من بينها أنهم لا يشاهدون أكثر من ساعة من التلفاز يوميًا ، فهم يحسبون السعرات الحرارية - وينظفون أسنانهم بالخيط. قد لا ترى العلاقة بين نظافة الفم الجيدة والحساب المصرفي الصحي ، لكن تنظيف الأسنان بالخيط يتطلب الانضباط. إذا لم يكن لديك ذلك ، فمن السهل الوقوع فيما تسميه كورلي بـ "عادات الفقر".

إذا كنت تريد أن تصبح ثريًا ، فإليك سبع "عادات فقر" تقيد الناس بحياة منخفضة الدخل:

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

1. التخطيط وتحديد الأهداف

الأغنياء هم أصحاب الأهداف. إنهم يسردون ما يريدون تحقيقه يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا ، ويمكنهم إخبارك بالمكان الذي يريدون أن يكونوا فيه بعد 20 عامًا. أما الفقراء فيستيقظون بدون هدف واضح كل يوم.

كتب كورلي: "خمسة وتسعون بالمائة من الفقراء في دراستي ليس لديهم خطة حياة". "بدون مخطط ، بدون أهداف طويلة المدى ، نحن مثل أوراق الشجر في يوم خريف، نطفو في الهواء بلا هدف."

خلاصة القول هي أنك لست مضطرًا لأن تكون ثريًا لوضع خطة. أنت بحاجة إلى خطة إذا كنت تريد أن تكون غنيًا.

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

2. لا تفرط في الإنفاق

إن أبسط وأضمن طريق للثروة هو توفير المال واستثماره. إنه مثل زرع بلوطة ومشاهدتها تنبت الى شجرة. المشكلة بالنسبة لملايين الأمريكيين هي الحصول على بلوط لزراعته.

وجد تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2018 أن أربعة من كل 10 بالغين لن يكونوا قادرين على تغطية نفقات غير متوقعة قدرها 400 دولار ناهيك عن صندوق الطوارئ. وقدر مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة أنه عند 6٪ ، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية لعام 2008.

إذا كنت بالكاد تكسب ما يكفي من المال لدفع فواتيرك ولا تستطيع الادخار ، فإن الحل الواضح هو كسب المزيد من المال. هذا يقودنا إلى عادة الفقر التالية.

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

3. خلق تيارات متعددة للدخل

وجدت دراسة أجراها مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2019 أن 8.8٪ فقط من النساء و 8.0٪ من الرجال يشغلون وظيفتين أو أكثر.

وجد كورلي أن 65٪ من الأثرياء لديهم ما لا يقل عن ثلاثة مصادر دخل مختلفة تم إنشاؤها قبل تحقيق أول مليون دولار.

كتب "الفقراء لديهم مصدر دخل واحد". "بيضهم كله في سلة واحدة."

لذلك ، إذا فقدت وظيفتك أو واجهت حالة طبية طارئة أو تخلفت عن سداد الفواتير ، فربما لن يكون مصدر الدخل الوحيد لك كافيًا لإنقاذك.

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

4. اقرأ وثقف نفسك

لا يعمل الأثرياء وظائف مزدوجة فحسب ، بل يخصصون وقتًا للقراءة. لكنهم لا يقرؤون ستيفن كينج أو دانييل ستيل. يقرؤون الكتب التربوية وكتب التطوير الذاتي. وجد كورلي أن 8٪ فقط من ذوي الدخل المنخفض يقرؤون الكتب التعليمية أو كتب تحسين الذات.

النجاح يتطلب النمو. ويأتي هذا النمو من القراءة وتثقيف نفسك يوميًا.

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

5. تجنب العلاقات السامة

يلعب علم النفس دورًا كبيرًا في تراكم الثروة. قد يبدو الأمر مبتذلًا ، لكن الموقف الذي يمكن فعله أمر لا بد منه. من الصعب الاحتفاظ بواحد إذا كنت ترتبط بأشخاص "لا يستطيعون". وجد كورلي أن 4٪ فقط من ذوي الدخل المنخفض يرتبطون بأشخاص "ذوي عقلية ناجحة".

وكتب: "لن تنجح في الحياة إلا إذا أحطت نفسك بالنوع المناسب من الأشخاص". "هذا يعني ، الأشخاص المشجعون والإيجابيون والفضوليون والمفيدون."

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

6. لا تنخرط في الحديث الذاتي السلبي

عندما يتعلق الأمر بعلم النفس والمال ، فإن الشيء الوحيد الأسوأ من إحاطة نفسك بالفاشلين هو الاعتقاد بأنك فاشل .

هل تقول أشياء مثل ، "وظيفتي متطلبة للغاية" أو "هذا ليس خطئي" أو "أنا لست ذكيًا بما يكفي". قل ذلك بما يكفي ، وستصدقه.

كتب كورلي: "عندما تسمح للسلبية بأن تتحكم في أفكارك ، فإنك تبرمج عقلك للفشل". "لن يكون لديك فرصة في الحياة للخروج من ظروفك المالية أو الحياة الحالية. ستصبح هذه الأفكار السلبية معتقدات تتصرف مثل برامج الكمبيوتر ".

7 عادات ستساعدك على أن تصبح ثريًا

7. عش حياة صحية

هل أنت كسول تحب الجلوس على الأريكة وتناول المقرمشات والمشروبات الغازية ومتابعات البرامج التلفزيونية.

إذا كان الأمر كذلك ، فمن المحتمل أنك لن تتمكن أبدًا من شراء أريكة جديدة. كسب المال يتطلب قوة الإرادة والعمل. وكذلك ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي بكميات معقولة. يسير الاهتمام بأموالك وصحتك جنبًا إلى جنب. كتب كورلي: "العادات الصحية السيئة تخلق حظًا ضارًا". "هذا نوع من الحظ هو نتيجة ثانوية للعادات السيئة ، والسلوك السيئ ، واتخاذ القرارات السيئة."

وأخيراً، إذا كنت مخلوقًا لديه الكثير من هذه العادات ، فمن المحتمل أنك قد تحتاج إلى مساعدة في التخلص من الديون. كتب كورلي: "إن تبني عادة واحدة غنية ، له تأثير في القضاء على العديد من العادات السيئة".

لذا ، إذا كنت مدينًا ، فتوقف عن مشاهدة الكثير من التلفاز ، واقرأ المزيد ، وابدأ في وضع الخطط ، وفكر بشكل إيجابي ، وابحث عن مصادر دخل إضافية. ولا تنسى أن تغسل أسنانك بالخيط.

5 نصائح للتعامل مع مديرك العدواني صعب المزاج

5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم