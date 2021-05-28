7 فوائد لتناول التفاح باستمرار.. منها المساعدة على إنقاص الوزن!

لا تقتصر خصائص التفاح في مذاقه الحلو الشهي عند تناوله لوحده أو عند إضافته إلى الأطباق، بل أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة تضاف إلى نكهته الطيبة.

في التقرير 7 نقاط أو فوائد تجعلك تتناوله باستمرار، وذلك بحسب ما جاء في موقع "eatthis".

1-التفاح يجعلك تشعر بالامتلاء:

ملء جسمك بشكل صحيح بالدهون منخفضة السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة والأطعمة الغنية بالألياف، ستجعلك تشعر بالشبع لساعات، وبما أن التفاح غني بالألياف ومضادات الأكسدة ومنخفض في السعرات الحرارية ما يجعله وجبة خفيفة مليئة بالشبع ومثالي لفقدان الوزن.

2- منخفض السعرات الحرارية:

تقول ميغان بيرد، أخصائية التغذية في ولاية أوريغون، أن التفاح غني بالألياف ومنخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله رائعًا لفقدان الوزن، كما أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الماء، لذا يمكن تناوله كوجبة خفيفة، بالإضافة إلى أن محتواه العالي من الماء سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

3- التفاح غني بالألياف:

يمكن أن يساعدك التفاح على إنقاص الوزن من خلال استخدامه كخيار كربوهيدرات صحي وعالي الألياف في نمط حياتك الغذائي، كما أن التفاح يساعد في الشبع للمساعدة في تقليل الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يساعد في تعزيز فقدان الوزن.

4- يمنحك التفاح شعورا بالرضا:

هل تشتهي تناول رقائق البطاطس المقرمشة كوجبة خفيفة بعد الظهر؟ لا تفعل ذلك ومن الأفضل تناول تفاحة، وتقول بريندا براسلو أخصائية التغذية المسجلة والمتخصصة في مرض التصلب العصبي المتعدد، "يعتبر التفاح وجبة خفيفة شهيرة لأنك تحصل على تلك الوجبة المرضية عند تناولها، يوجد 72 سعرة حرارية فقط في تفاحة متوسطة الحجم، لذا أنت تحصل على 3 جرامات من الألياف الغذائية للمساعدة في إرضائك".

5- يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام:

التفاح غذاءً كثيفًا بالعناصر الغذائية يمكن أن يساعد في جهود إنقاص الوزن أيضًا، وذلك بفضل احتوائه على الألياف ومحتوى الماء، حيث أن

الألياف الموجودة في التفاح تساعد في إنقاص الوزن من خلال توفير الشعور بالشبع وتحسين صحة الأمعاء، كما أن البقاء ممتلئًا لفترات طويلة من الوقت على طعام منخفض السعرات الحرارية، مثل التفاح، يمكن أن يمنع الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية طوال اليوم.

6- يمنع ارتفاع السكر في الدم:

يعزز التفاح فقدان الوزن عن طريق منع ارتفاع السكر في الدم والأنسولين، وذلك لأن الأنثوسيانين الموجود في التفاح قد يساعد الأنسجة الدهنية والعضلات الهيكلية على امتصاص الجلوكوز في الدم لحرق الطاقة وتقليل إنتاج الجلوكوز في الكبد، والنتيجة هي انخفاض في مستويات الأنسولين المنتشرة اللازمة لإزالة الجلوكوز من الدم، وهذا يمكن أن يساهم في فقدان الوزن لأن الأنسولين هو هرمون رئيسي لتخزين الدهون.

7- مفيد لأسنانك:

هل ترغب في تناول حلوى في فترة ما بعد الظهر؟ في حين أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يفيد صحتك فهي مليئة بمضادات الأكسدة، ولكن تناول تفاحة يعد أيضاً طريقة رائعة لإرضاء الأسنان بشكل طبيعي دون المبالغة في أهداف فقدان الوزن.

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