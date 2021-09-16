7 مؤشرات على أن زملائك في العمل يشعرون بالغيرة إذا حصلت على المزيد من التقدير، فأنت مجتهد، ولديك العديد من الأفكار التي يحبها رؤسائك في العمل، وتقرير أدائك ممتاز، ويميل الناس إلى الشعور بالغيرة، وهذا يحدث كثيرًا في أماكن العمل. يمكن للزميل الغيور أن يدمر حياتك المهنية، إليك بعض النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

7 مؤشرات على أن زملائك في العمل يشعرون بالغيرة

هل هم مشغولون جدًا عن مساعدتك؟

أنت تعمل بروح الفريق وتساعد زملائك دائمًا ولكن عندما تحتاج إلى المساعدة ، يتهربون من المساعدة. هذه علامة رئيسية على أن لديهم مشاكل معك. يزداد الأمر سوءًا ويصبح غيرة صريحة إذا ردهم قاسياً أو اشتكوا منك.

الاستهزاء بإنجازاتك

إذا تم الثناء عليك من قبل مديرك على انجازك لمهمة ما ولكن زميلك في العمل سخر من نفس الشيء فيما بعد. فهذه علامة صريحة على وجود مشاعر الغيرة.

7 مؤشرات على أن زملائك في العمل يشعرون بالغيرة

لا يقومونا بدعوتك للخروج معهم

هل يخرج زملائك لتناول طعام الغداء أو للتدخين ، لكنهم لا يدعونك للخروج معهم، هذه علامة كبيرة على وجود خطأ ما. إنهم يبعدونك عن الأحداث الاجتماعية، لذا حاول قضاء الوقت مع الأشخاص الذين يساعدونك ويمنحونك طاقة إيجابية حتى لو كانوا من قسم أخر.

التحدث خلف ظهرك

هذا يحدث كثيرا. هناك العديد من الأفراد الذين يميلون إلى التحدث من وراء ظهرك. كما إنهم يضيفون "توابلهم" الخاصة وقد ينشروها للأضرار بسمعتك. هذا هو المكان الذي تقرر فيه إما المواجهة المباشرة أو التجاهل. يجب أن تظل هادئًا ولا تدع هذا يؤذيك. يجب أن تركز في وظيفتك وتحافظ على علاقة جيدة مع رؤسائك. عملك هو مقياس نجاحك.

يقومون بمخالفتك دائماً

إذا شعروا بالغيرة منك ، فقد يختلفون مع كل ما تقترحه ، وكل فكرة تقدمها. قد تكون المقاومة واضحة جدا. حاول رؤية وجهة نظرهم وتجربة أفكارهم حتى لا تبدو في مواجهة معهم.

7 مؤشرات على أن زملائك في العمل يشعرون بالغيرة

تخريب عملك

بعض الأشخاص ليس لديهم معايير أو اخلاقيات. في الواقع ، يميل بعض الأشخاص إلى تخريب عملك أو تدمير ملفاتك أو حذف شيء مهم. هذا بسبب كراهيتهم وغيرتهم. أفضل طريقة لتجنب الوقوع ضحية لهم، هو عمل نسخ احتياطية من أوراقك وملفاتك. احتفظ بالنسخ والفواتير أو أي شيء قد تحتاجه في مكان آمن.

يحاولون تجاهلك

يمكن أن يكون بعض الناس سامين جدًا. يميل بعض الناس إلى تجاهلك عندما تتحدث. يتصرفون كما لو أنك لست هناك في الغرفة. أفضل طريقة للتعامل مع هذه النفوس هو الحفاظ على علاقة رسمية معهم. فقط قل صباح الخير أو مساء الخير واجعل المحادثات قصيرة.

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ماذا سيحدث لك عندما تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده الآخرون بك؟