7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك هناك العديد من الخطوط على راحة يدنا ، وحتى إذا لم تكن مهتمًا بها ، إذا كنت تشعر بالفضول لمعرفة ما تعنيه ، فنحن هنا للمساعدة. لا نعرف كلنا طريقة قراءة الكف بمفردنا. بادئ ذي بدء ، إليك معنى بعض العلامات التي لدينا جميعًا على راحة يدنا، رجالًا ونساءً. تعالوا لنعرف:

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

معاني الخطوط المختلفة على راحة يدك

1. الفواصل

قد تكون هناك بعض الفواصل في سطورك الثانوية أو الرئيسية والتي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ، وكل ذلك يعتمد على موقعها على السطور. إذا كان هناك انقطاع في خطوط الإبهام ، فقد يعني ذلك اتجاهًا جديدًا ، تغييرًا في حياتك المهنية. عندما يكون هناك كسر في الاتجاه التصاعدي أكثر باتجاه حافة يدك فهذا يعني رحلة غير مخطط لها. عادة ما تؤخذ الاستراحات على أنها مشتتات لكنها تعتمد على موقعها على راحتي يديك.

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

2. الشكل ثلاثي الخطوط

يعتبر الشكل ثلاثي الخطوط مرة أخرى علامة محظوظة ولها تأثير إيجابي للغاية. إنه يعني الحظ الجيد وأنك ستتمتع بحياة صحية وسعيدة وغنية.

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

3. المثلث

إذا كان لديك هذا الشكل على راحة يدك ، فتأكد من أنها علامة حظ للغاية وتشير إلى نجاح هائل. تظهر هذه العلامات أنه يمكن للشخص تحليل المواقف واستخدام القوة العقلية من أجل الخير. أيا كان الخط الذي تم وضع علامة عليه ، يتم تعزيز صفات هذا الخط. يمكن أن يشير أيضًا إلى الشهرة على المستوى الدولي أو الوطني.

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

4. الخطوط المتشعبة

هذه الخطوط المتشعبة تعني الفوضى والارتباك فيما يتعلق بمشكلة معينة. إنها تشير إلى مشاكل عاطفية وروحية وجسدية للشخص وتوجد في الغالب في نهاية شريان الحياة ، مع تقدم العمر.

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

5. النقاط

هذه النقاط صغيرة ولها أهمية سلبية للغاية. يمكن أن تعني المشاكل والتعديلات. الصحة السيئة أو مشاكل العلاقات أو الأشياء التي يمكن أن تكون مدمرة. يمكن أن تكون أيضًا تحذيرات وعلامات خطر في حياتك. تختفي هذه النقاط أيضًا إذا تجاوزت تلك العقبات الرئيسية أو الظروف المؤسفة.

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

6. الخطوط المتشابكة

يشير وجود هذه العلامات إلى مؤشرات سلبية. وهم يمثل انعدام الأمن. يمكن أن تشير أيضًا إلى الانقطاعات في تقدمك الشخصي. إذا كانت لديك هذه العلامات ، فقد يعني ذلك أنك في حالة من القلق وبعض العناصر المزعجة في الحياة.

7 معاني مختلفة للخطوط على راحة يدك

7. العلامات المستعرضة

مرة أخرى هذه الرموز سلبية للغاية تستنفد كل تلك الطاقة الإيجابية ، اعتمادًا على الخط الموجود عليها. تظهر أينما كانت هناك عقبات وأيضًا حقيقة أنك قد تستخدم مهاراتك في شيء سلبي للغاية.

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