7 من أسباب ألم الأسنان عند الاستيقاظ

أمر اعتيادي جدًا أن يشعر البعض بألم في الأسنان عند الاستيقاظ، وقد يكون له العديد من الأسباب بما في ذلك أمراض الأسنان وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى.

ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على 7 أسباب لألم الأسنان التي قد يشعر بها البعض بعد الاستيقاظ من النوم، إلى جانب بعض النصائح لمعرفة كيفية الحصول على الراحة والعلاج المناسب.



أسباب ألم الأسنان عند الاستيقاظ

- صرير الأسنان أثناء النوم

يعرف صرير الأسنان بعملية طحن الأسنان أثناء النوم، حيث أن بعض الأشخاص يضغطون بشكل لا شعوري على فكهم ويصرخون أو يطحنون أسنانهم أثناء النوم، وفي حال أنك كنت تعاني من صرير الأسنان فقد يؤدي ذلك إلى ألم الأسنان، وألم في الأذن والفك، وصداع.

- التهاب الجيوب الأنفية

إذا استيقظت وكنت تعشر بألم في الأسنان العلوية الخلفية، فقد يكون السبب هو التهاب الجيوب الأنفية، حيث أن الجيوب الأنفية تقع فوق الأسنان مباشرة، وفي حال كنت مصابًا بها فقد يتجمع السائل هناك أثناء النوم، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث ضغط وألم خاصة في الضروس العلوية أو في الأسنان الخلفية للفك العلوي.

- اضطراب المفصل الصدغي الفكي

يربط المفصل الصدغي عظم الفك بالجمجمة على جانبي الوجه، ويمكن أن يسبب الالتهاب في المفصل الصدغي الفكي ألمًا في الوجه والرقبه والأسنان، ومن أسباب الألم الصدغي الفكي صرير الأسنان والتهاب المفاصل في الفك.

- تسوس الأسنان

التسوس سبب شائع لألم الأسنان، وعندما يترك دون علاج يمكن أن تتسع التجاويف إلى الطبقة الداخلية للسن وهذا هو المكان الذي توجد فيه أعصاب الأسنان والأوعية الدموية، كما يمكن أن يسبب تسوس الأسنان غير المعالج ألمًا مؤلمًا وحادًا على فترات متكررة.

- أمراض اللثة

يعرف مرض اللثة الخفيف باسم التهاب اللثة، ويمكن أن يتسبب التهاب اللثة لثة حمراء منتفخة تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، وعندما تتراكم الترسبات على طول خط اللثة يمكن أن يسبب ذلك ألم في الأسنان.

ويمكن أن تتحول أمراض اللثة غير المعالجة إلى التهاب دواعم السن، وهو شكل حاد من أمراض اللثة، حيث أن التهاب دواعم السن هو التهاب طويل الأمد يمكن أن يؤثر سلبًا على اللثة والأسنان والأنسجة وعظام الفك، وقد يتسبب التهاب دواعم السن ألم الأسنان، وفي بعض الأحيان فقدان الأسنان.

- الأسنان المزدحمة

يصبح السن محشورًا عندما لا يمكن أن يبرز من خلال خط اللثة، وتتأثر الأسنان جزئيًا أو كليًا عند عدم وجود مساحة كافية في الفم لاستيعابها، ويمكن أن تسبب الأسنان المزدحمة لثة حمراء ومنتفخة ومؤلمة، وألم خفيف أو ألم حاد في الأضراس، وقد تتأثر أيضًا أنياب الفك العلوي.

- خراج الأسنان

الخراج هو جيب من القيح ينتج عن عدوى بكتيرية، يمكن أن يحدث خراج الأسنان في جذر السن أو في اللثة المحيطة بالسن، وخراج الأسنان يسبب آلام شديدة في الأسنان إلى جانب تورم اللثة وحمى.

علاجات منزلية لألم الأسنان

ارتد واقيًا للفم في الليل في حال كنت تعاني من صرير الأسنان أثناء النوم أو تعاني من التهاب في المفصل الصدغي الفكي.

استخدم معجون أسنان مخصصًا للأسنان الحساسة في حال كانت أسنانك تؤلمك عندما تأكل أو تشرب شيئًا ساخنًا أو باردًا.

ضع قطعة قطن مغموسة بزيت القرنفل على السن المصاب عدة مرات يوميًا.

تمضمض بالماء الدافئ والملح حول السن عدة مرات يوميًا.

استخدم الكمادات الباردة على الجزء الخارجي من الوجه لمدة 15 دقيقة في المرة عدة مرات يوميًا.

تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الألم.

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